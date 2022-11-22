أبرزها الكشف عن الأمراض الوراثية.. ما هي الفحوصات اللازمة قبل الزواج؟

لا مفر من الخضوع لفحوصات طبية قبل الزواج لا، لن يتم الكشف عن الأمراض المعدية فقط من خلال الاختبار، بل يمكن تجنب العديد من المضاعفات الأخرى من خلال الفحوصات الطبية في الوقت المناسب.

ووفقًا لموقع timesofindia يمكن أن يساعد فحص ما قبل الزواج في تحديد الأمراض الوراثية التي تنتشر في العائلات المعنية وبالتالي يمكن أن تمنعها من الانتقال إلى الجيل التالي، كما تساعد الاختبارات الطبية على إيقاف سلسلة انتقال الجينات المعيبة إلى الجيل التالي من النسل.

يعد فحص ما قبل الزواج ضروريًا لمعرفة ما إذا كنت حاملًا صامتًا لأي مرض.

ويقترح الأطباء التحقق من الحالات الوراثية مثل الثلاسيميا، والتحقق مما إذا كنت حاملًا لاضطراب وراثي، والتحقق من الأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسياً والتهاب الكبد الوبائي ، وكذلك التحقق من حالة الصحة الإنجابية.

يمكن أن تتنبأ الاختبارات باحتمالات حدوث مضاعفات أثناء الحمل وتحذير مسبقًا.

وقد يواجه الأزواج صعوبة أثناء الحمل إذا كانت مجموعات الدم لديهم غير متوافقة يُطلق عليه عدم توافق العامل الريصي، ويحدث هذا عندما تصبح الأم سلبية العامل الريصي حاملًا بجنين بدم إيجابي عامل ريسس، في هذه الأجسام المضادة تتولد في الأم السالبة عامل الريسوس والتي تدخل مجرى الدم للطفل الموجب للعامل الريصي وتضر بخلايا الدم الحمراء.

الغرض من هذه الاختبارات هو أيضًا تقليل عدد الأبناء المصابين بأمراض وراثية

خاصة بالنسبة للأزواج الذين يتزوجون من الأقارب ، فإن احتمالات نقل الجينات التي تحمل الأمراض مرتفعة. تكون هذه الاختبارات مفيدة للغاية إذا كان لأحدهما أو كلاهما تاريخ عائلي لحالة وراثية خطيرة أو إذا كانا يحملان نفس الجينات المعيبة أو بهما تشوهات في الكروموسومات.

التحقق من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي

إذا أصيب أحد الشريكين بأي مرض ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، فهناك احتمال أن يتأثر الشريك الآخر به أيضًا وهناك فرصة أكبر لتأثر النسل به أيضًا.

يكتشف العدوى الفيروسية أيضًا

كل من الحصبة الألمانية والحماق هي عدوى فيروسية شديدة العدوى، تنتقل عن طريق الهواء أو الاتصال المباشر، والتي يمكن أن تصبح خطيرة عند النساء الحوامل، خاصة في الأسابيع العشرين الأولى من الحمل.

وفقًا للخبراء، من الحكمة إجراء الفحوصات الطبية التالية قبل الزواج:

اختبار فصيلة الدم

اختبار الخصوبة

اختبار الاضطرابات الوراثية

فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة جنسيا

فحوصات الصحة العقلية

اختبار للأمراض المزمنة

يقول الدكتور نهار: "يجب أن يخضع الأزواج الذين يخططون للزواج لفحص ما قبل الزواج والذي يتضمن هذه الاختبارات الشاملة".