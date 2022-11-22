الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إنجازات الرئيس.. إنشاء 11 مركزًا تموينيًا لخدمة 5.7 مليون مواطن بالقاهرة

جريدة الدستور
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وجّهت الدولة المصرية، اهتمامًا كبيرة بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، حيث تبذل جهودًا كبيرة في كافة القطاعات من أجل الارتقاء بالمستوى المعيشي، وكان من بينها إنشاء المراكز الخاصة بالخدمات التموينية للتسهيل على المواطنين في كافة المحافظات، حيث شهدت محافظات الجمهورية إنشاء مئات المراكز التموينية الجديدة لتقديم خدماتها إلى الجمهور.

وكان من بين المراكز التي جرى إنشاؤها خلال السنوات الماضية، مراكز الخدمة التموينية الإحدى عشر بمحافظة القاهرة، حيث تتمثل أهداف المشروع في تقديم وتسهيل كافة الخدمات التموينية للمواطنين.

وبحسب موقع رئاسة الجمهورية؛ فإن ٥,٧ مليون مواطن يستفيدون من هذا المشروع، وذلك بإنشاء عدد ١١ مركز، بتكلفة ١٣,٧٥٠ مليون جنيه.

وتأتي هذه الجهود بالتزامن مع جهود كبيرة تبذلها الدولة في كافة القطاعات التنموية والخدمية لخلق واقع أفضل، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري، وتوفير فرص أكبر للاستثمار، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

الخدمات التموينية الدولة المصرية القطاعات التنموية الارتقاء بالمستوى المعيشي الجمهور

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