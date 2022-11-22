يرغب قطاع عريض من الجماهير في معرفة موعد مباراة فرنسا واستراليا اليوم والقنوات الناقلة، وذلك ضمن تصفيات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم قطر 2022 والتي تقام خلال الفترة من 20 نوفمبر 22 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022 وستكون هذه المباراة هي ثاني مواجهة بين الفريقين حيث التقيا في البطولة السابقة التي أقيمت في روسيا 2018 وانتهت بفوز المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل هدف.

كأس العالم 2022.. موعد مباراة فرنسا واستراليا اليوم والقنوات الناقلة

تجرى مباراة منتخب فرنسا ضد نظيره الأسترالي في تصفيات الجولة الأولى لكأس العالم 2022 المقامة حاليا في دولة قطر اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022 على استاد الجنوب في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر والساعة العاشرة بتوقيت السعودية وقطر والساعة الحادية عشر بتوقيت دبي.

يمكن للجمهور الذي لم يحالفه الحظ لمتابعة مباريات المونديال في قطر متابعتها عبر شاشة القنوات التي حصلت على حق بث مباريات كأس العالم وهي bein 4k HDR و Alkass EXTRA One HD و Alkass EXTRA TWO HD.

معلق مباراة فرنسا و استراليا كأس العالم 2022

يمكن متابعة مباراة المنتخب الفرنسي ونظيره الاسترالي ضمن تصفيات الجولة الأولى لكأس العالم 2022 عبر التعليق الصوتي لكلا من خالد الزهري و سمير المعيرفي، وذلك عبر القنوات التي حصل على حق بث المباراة والتي يمكن ضبط إشارتها للاستمتاع بصورة وصوت ذات جودة عالية أثناء متابعة المباراة.

فيما اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفيا لجنة الحكام للمباراة حكم ساحة الجنوب أفريقي فيكتور جوميز ويعاونه مواطنه سويلا زكالي مساعد أول وسورو فاتسواني من ليسوتو مساعد ثاني و حكم رابع الرواندية سليمة موكانسانجا و الكندي دور فيشر حكما لتقنية الفيديو.

تشكيل المنتخب الفرنسي المتوقع في مباراة استراليا

يبحث عن موعد مباراة فرنسا واستراليا اليوم والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب الفرنسي الملايين من عشاق كرة القدم حيث يخوض المنتخب الفرنسي المباراة بالتشكيل التالي (هوجو لوريس، لوكاس هيرنانديز، أوباميكو، إبراهيما كوناتي، بافارد، أوريليان تشواميني، أدريان رابيو، عثمان ديمبيلي، كيليان مبابي، أنطوان جريزمان).

وتشكيل المنتخب الاسترالي (مات ريان، ناثانييل أتكينسون، بايلي، كي رولز، عزيز بيهتيش، أيدين هروستشين، آرون موري، جاكسون إيرفاين، كريج جودوين، ميتشل دورك، ماثيون ليكي).

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