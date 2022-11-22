الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«البطاطس» بـ10جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء

جريدة الدستور
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استقرت أسعار الخضروات بالأسواق اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022.
وجاءت الأسعار كالآتي:
سعر الفلفل الرومي البلدي تراوح بين 8 و10 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الحامي البلدي تراوح بين 8 و12 جنيهًا للكيلو.

سعر الباذنجان الرومي تراوح بين 3 و5 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان البلدي تراوح بين 3 و5 جنيهات للكيلو.

سعر الباذنجان الأبيض تراوح بين 2.5 و4.5 جنيه للكيلو.

سعر الخيار البلدي تراوح بين 4 و6 جنيهات للكيلو.

سعر البطاطس تراوح بين ١٠ و١٢ جنيهًا للكيلو.

سعر خيار الصوب بلغ 4 جنيهات للكيلو.

سعر الجزر تراوح بين 4 و6 جنيهات للكيلو.

سعر الليمون البلدي تراوح بين 15 و17 جنيهًا للكيلو.

سعر الثوم تراوح بين 10 و15 جنيهًا للكيلو.

سعر البصل تراوح بين 5 و8 جنيهات للكيلو.

سعر الكوسة تراوح بين 10 و12 جنيهًا للكيلو.

سعر البامية تراوح بين 17 و25 جنيهًا للكيلو.

سعر الملوخية تراوح بين 3 و5 جنيهات للكيلو.

سعر القلقاس تراوح بين 4 و7 جنيهات للكيلو.

سعر الفاصوليا تراوح بين 8 و14 جنيهًا للكيلو.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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