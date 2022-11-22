نقابة أطباء القاهرة تنظم المؤتمر الأول للسياحة العلاجية

تنظم نقابة أطباء القاهرة المؤتمر النقابي الأول للسياحة العلاجية تحت عنوان "الطب والسياحة في أرض الكنانة" برعاية وزارتي الصحة والسكان والسياحة والآثار، وذلك يوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر بدار الهيئة الهندسية.

وقالت د. شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة ورئيس المؤتمر، إن نقابة الأطباء تدرك مدى أهمية السياحة العلاجية في إبراز المكانة الطبية لمصر في العالم إلى جانب المكانة التاريخية، ومصر تمتلك أمهر الأطباء في تخصصات مختلفة قادرة على جذب المرضى من دول العالم للعلاج بمصر، وأضافت د. شيرين غالب أن السياحة العلاجية أصبحت أهم موارد الدخل من العملات الأجنبية لكثير من الدول، وأكدت نقيب أطباء القاهرة أن المؤتمر سيشهد حضور عديد من المسئولين في الجهات المعنية بالصحة والسياحة وممثلين للسفارات العربية والإفريقية والغربية.

من ناحيته قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء ورئيس شرف مؤتمر "الطب والسياحة في أرض الكنانة"، إن د. خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، رحبا برعاية المؤتمر وأكدا على حرصهما للتنسيق مع نقابة الأطباء لوضع مصر في المكان اللائق بها على خريطة السياحة العلاجية في العالم.

وفى سياق آخر، أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء عن تنظيم رحلة العمرة الثانية هذا الموسم وبدء الحجز لها، وأعلنت اللجنة الاجتماعية عن سفر المعتمرين في هذه الرحلة 5 ديسمبر وعودتهم 14 ديسمبر المقبل.

وقالت د. إيمان سلامة، مقرر اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء، إن اللجنة تحرص على التعاقد مع شركات سياحية ذات سابقة أعمال مشهود لها واختيار الإقامات والخدمات الأفضل للأطباء سواء في رحلات العمرة أو الرحلات الترفيهية، وأضافت د. إيمان سلامة أن اللجنة الاجتماعية استطلعت آراء الأطباء وذويهم المعتمرين في الرحلة الأولى والتي عادت الأسبوع الماضي، وكانت تقييمات جميع المعتمرين ممتازة عن الخدمات والالتزام ببرنامج الرحلة، وطلب المعتمرون أن تكون الانتقالات من المدينة إلى مكة بالقطار، وسيتم تنسيق ذلك مستقبلا، حيث أن القطار وسيلة مواصلات وفرتها المملكة السعودية مؤخرا.