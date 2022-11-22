نظمت شركة «الوسطاني للبترول » وشركة «جاسكو» ورشة عمل للتوعية ولتبادل الخبرات الفعلية في مجال ترشيد وكفاءة الطاقة، في إطار التعاون بين شركات قطاع البترول، وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى ترشيد و تحسين كفاءة الطاقة بشركات القطاع.

ورشة عمل لـ«الوسطاني» و«جاسكو» في مجال ترشيد وكفاءة الطاقة

وينفذ قطاع البترول والثروة المعدنية برنامج عمل متكاملًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بكافة مواقع ومقار العمل البترولي، وذلك في إطار البرنامج الرابع لترشيد وتحسين كفاءة الطاقة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، ويجرى حاليًا تنفيذ عدة مشروعات استثمارية لكفاءة الطاقة، بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار لتحقيق وفر في الطاقة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشركة السويس لتصنيع البترول ومحطة ضواغط دهشور بشركة جاسكو.

كما يتم حاليًا تنفيذ 5 مراجعات فنية لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ومنظمة اليابان للتعاون الدولى "الجايكا" بشركات أسيوط لتكرير البترول، والقاهرة لتكرير البترول، والبتروكيماويات المصرية، والعامة للبترول، وجابكو؛ وذلك بهدف إبراز فرص جديدة يمكن استغلالها في تنفيذ مشروعات استثمارية لتحديث وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وفي سياق منفصل أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الوزارة تواصل العمل على تنفيذ برامج التحول الرقمي في قطاع البترول والغاز التي تم إطلاقها عام ٢٠١٦ في إطار مشروع تطوير وتحديث القطاع، موضحاً أن تطبيق التحول الرقمي يأتي كأحد أهم الخطوات التي تتخذها وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير القدرة علي تبني افضل ممارسات استدامة العمليات في كافة الأنشطة البترولية متماشيا مع الاستدامة البيئية بمشروعات قطاع البترول والغاز والعمل نحو إزالة الكربون.

ويعتمد تنفيذ هذا البرنامج للتحول الرقمي بشكل أساسي علي التعاون مع مؤسسة SAP العالمية كشريك تكنولوجي مهم بالاستعانة بنظم SAP SIGNAVIO إذ يسمح تطبيق التكنولوجيا والحلول الرقمية المتطورة بمشروعات قطاع البترول والغاز في دعم عملية التحول البيئي المستدام كأحد المتطلبات الأساسية لتحقيق هذا الهدف.