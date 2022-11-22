وزير الدولة للإنتاج الحربى يبحث مع السفير الإيطالى بالقاهرة التعاون المشترك

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ميكيلى كوارونى، سفير دولة إيطاليا لدى مصر، وذلك لبحث سبل دعم أطر التعاون المشترك بين الجانبين فى عدد من المجالات، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

فى بداية اللقاء رحب الوزير "محمد صلاح" بميكيلى كوارونى وبكل الحضور، كما قام السفير الإيطالى بتوجيه التهنئة للسيد وزير الدولة للإنتاج الحربى لما قامت به الدولة المصرية من تنظيم وإعداد جيد لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 "COP 27"، والذى تم تنظيمه مؤخرًا بمدينة شرم الشيخ.

وبدوره أكد الوزير "محمد صلاح" أن هذا النجاح المبهر أثبت قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات العالمية على أرض الكنانة، كما أنه يشكل مبعث فخر واعتزاز لنا جميعًا كمصريين بالانتماء لهذا الوطن العظيم.

وعقب ذلك أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن هذا اللقاء يأتى فى ضوء السعي الحثيث لتنفيذ خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلي فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، موضحًا أن هذه الخطة معتمدة على اتجاهين الأول هو الاستفادة من القدرات والخبرات التي يمتلكها قطاع الصناعة المصرية سواء التابع للدولة أو القطاع الخاص، والاتجاه الثانى هو الشراكة مع المُصنعين العالميين من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، أيضًا ناقش الوزير "محمد صلاح" مستجدات التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الإيطالية في مجالات التصنيع المختلفة وإمكانية تعزيزها، خاصة فى مجال "الغاز الطبيعى"، معربًا عن سعادته باستمرار التعاون الناجح بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها التعاون القائم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى و(مصنع 45 الحربى) وشركة "لاندى رينزو" الإيطالية بهدف التعاون بين الأطراف الثلاثة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لإقامة وتشغيل مجمع صناعي لإنتاج وتصنيع وتجميع مجموعات الغاز الطبيعي المضغوط لسوق السيارات، وكذلك التعاون القائم بين "شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة" و"الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين" و"شركة مالمكس الإيطالية" للتعاون فى نقل تكنولوجيا تصنيع مهمات الصوامع لتخزين الحبوب والغلال.

كما تمت مناقشة إمكانية التعاون فى مستلزمات سلاسل إنتاج الطاقة والصناعات الدفاعية، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا التعاون المثمر يخلق مناخًا صناعيًا يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التصنيع، مما يشجع شركات الإنتاج الحربي على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات والاستثمار بين الجانبين، منوهًا بأنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا وكذلك الوضع الاقتصادي العالمى وتأثيره على الأوضاع العالمية، إلا أن الدولة المصرية نجحت في التعامل بتوازن كبير في هذا الصدد من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم المواطنين والفئات المتضررة.

من جانبه، أكد ميكيلى كوارونى، سفير دولة إيطاليا لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون مع مصر لا سيما في ظل الأزمات التي عصفت بالعالم مؤخرًا، وكان آخرها أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية على السوق الأوروبية بصفة عامة والسوق الإيطالية بصفة خاصة، والتي شملت ارتفاع أسعار الطاقة، ما أدى إلى تراجع معدلات الإنتاجية وتوقف بعض المصانع عن العمل، مشيرًا إلى أن هذه التداعيات تمثل فرصة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، خاصةً فى ظل حرص مصر على تعميق الصناعة المحلية والاستعانة بالخبرات المتقدمة لتحقيق طفرة صناعية فى عدد من المجالات المختلفة.

كما أشاد "كوارونى" بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر والعلاقات المتميزة التي تربط مصر وإيطاليا، مؤكدًا على تطورها خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن رغبته في توطيد هذه العلاقات من خلال تشجيع عدد كبير من الشركات الإيطالية على الاستثمار في مصر، وبالأحرى التعاون مع شركات الإنتاج الحربى العاملة فى مجالات مماثلة .

وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، حرص شركات ووحدات الإنتاج الحربي على تنفيذ المشروعات التى تُسند إليها بأعلى كفاءة وطبقًا للمقاييس العالمية، مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على توطين كل التكنولوجيات التصنيعية حول العالم، وهو ما يأتى ضمن استراتيجية عمل الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، مشيرًا إلى أن اللقاء قد حضره المهندس إميل حلمى إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية، والمهندس أمجد فريد، رئيس قطاع التعاون الدولى، والمهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، ومحمد فؤاد المترجم.