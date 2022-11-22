الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مديرة سوق السفر: نبدأ رحلة تحقيق الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية

سوق السفر العربي
سوق السفر العربي
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ستشهد النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي اجتماع أبرز الخبراء من القطاعين العام والخاص من جميع أنحاء العالم في دولة الإمارات لاستكشاف مستقبل السفر العالمي المستدام الخالي من الكربون

 ستمثل الاتجاهات المستدامة لشركات الطيران الصديقة للبيئة والضيافة البيئية ومناطق الجذب المستدامة والمنتجات  المحلية والمبادرات الحكومية ذات التفكير المستقبلي نقاط تركيز رئيسية في سوق السفر العربي 2023، الذي سيُعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 1 إلى 4 مايو 2023.

من المقرر ان تشهد النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي اجتماع أبرز الخبراء من القطاعين العام والخاص منجميع أنحاء العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف مستقبل السفر العالمي الخالي من الكربون تماشياً معشعار المعرض الرئيسي لعام 2023 "العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية".

وستستفيد النسخة القادمة من الحدث من مكانة الشرق الأوسط كمركز عالمي رائد في مجال الابتكار الأخضر، مما يوفرمنصة مثالية يمكن من خلالها لمحترفي السفر والسياحة والضيافة عرض التطورات المستدامة مع تبادل المعرفة وأمثلة عنأفضل الممارسات من جميع أنحاء القطاع.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "بدأ سوق السفر العربي رسميًا رحلته نحو تحقيق الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وستسلط نسخته القادمة الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بالسياحة المسؤولة في منطقتنا وخارجها، بدايةً من قطاع الطيران والمعالم السياحية ومروراً بالمنتجعات والمطاعم، حيثنتطلع إلى استكشاف أهمية الدور الذي تلعبه المنطقة في تشكيل مستقبل قطاع السفر العالمي الخالي من الكربون".

وأضافت كورتيس قائلة: لن تعزز النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي أهمية العمل على تحقيق صافي انبعاثات صفرية في قطاع السياحة في الشرق الأوسط فحسب، بل ستعرض أيضًا الخطوات العملية التي يتم اتخاذها في جميع أنحاء منطقتنا لتحقيق أهداف الاستدامة الإقليمية والعالمية.

معرض سوق السفر صافي انبعاثات صفرية العالمي الكربون الطيران الصديقة للبيئة

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