الليلة.. ختام الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تختتم اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدار الأوبرا المصرية، وذلك في حفل ضخم على المسرح الكبير الذي تم إعداده خصيصا لهذا الحدث.

موعد حفل ختام مهرجان القاهرة 2020

ويقام حفل الختام في الثامنة من مساء اليوم، من خلال سجادة حمراء للمشاركين في الليلة الختامية من الفنانين والمدعوين وأصحاب الأعمال المشاركة والفائزين بالجوائز، ثم يبدأ الحفل الختامي.

ومن المقرر أن يلقى النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كلمة قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، ويسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 44.

وتنقل قناة "dmc" الحفل الختامي للدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عبر شاشاتها بشكل حصري من خلال نخبة من المذيعيين.

وانطلقت الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، يوم الأحد الماضى في حفل كبير أقيم في المسرح الكبير بدار الأوبرا، بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني وحشد كبير من نجوم الفن وصناع السينما والإعلاميين تكريم عدد من الشخصيات السينمائية الهامة وهم المخرج والمؤلف والمنتج المجرى بيلا تار بحصوله جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

كما تم تكريم النجمة لبلبة ومنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر وسلمها الجائزة رئيس المهرجان النجم حسين فهمى، وكذلك المخرجة كاملة أبو ذكرى التي تم منحها جائزة فاتن حمامة للتميز وسلمتها الجائزة النجمة نيللى كريم، كما شهد الحفل تقدير خاص من المهرجان للفنان الراحل سمير صبرى تقديرًا لمسيرته الفنية الطويلة، وعرض فيلم قصير عنه.

وشارك في الدورة الـ 44 من المهرجان هذا العام، 97 فيلما من 52 دولة في 4 مسابقات مختلفة، ويبلغ عدد الأفلام الطويلة 79 فيلما، و18 فيلما قصيرا، بالإضافة إلى 10 أفلام كلاسيكية، في حين يبلغ عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 فيلمًا، مقابل 57 عرضًا أول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.