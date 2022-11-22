كيف يستخدم وكلاء العقارات التكنولوجيا الجديدة لتبسيط تجربة شراء المنازل؟

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية، تقرير حول كيفية استخدام وكلاء العقارات التكنولوجيا، من خلال استخدام رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود) لتبسيط تجربة شراء المنازل.

وأشارت المجلة في تقريرها، إلى أن شعبية رموز QR شهدت العديد من الصعود والهبوط على مدار فترة وجودها التي استمرت 30 عامًا تقريبًا ، ولكن مع الحاجة إلى قوائم ومعاملات أقل اتصالاً أثناء الوباء، وعادت تقنية الباركود بشكل كبير من 2018-2020 ، زاد استخدام رمز الاستجابة السريعة بنسبة 96٪ وقد لاحظ العديد من أفضل شركات السمسرة العقارية في جميع أنحاء العالم.

ونظرًا لأن قوائم الإنترنت أصبحت الآن الوسيلة الأساسية لعمليات البحث في المنزل ، فإن سهولة استخدام وسرعة أكواد QR جعلت هذه التكنولوجيا المنسية أكثر قيمة من أي وقت مضى.

وأشار التقرير في السابق، كان أحد العوائق الرئيسية لرموز الاستجابة السريعة هو شرائح كاملة من السكان غير مدركين لكيفية عمل التكنولوجيا، لكن ذلك تغير بشكل كبير منذ الوباء، كما يقول كريس موريسون ، الشريك المؤسس لاحدي الشركات الكبري.

وذهب التقرير إلى مطعم مع والدتي، التي لا تتمتع بالذكاء التكنولوجي، وشاهدتها بسهولة وهي تمسح رمز الاستجابة السريعة لطلب مشروب، وأدركت حينها أنه يجب أن يعرف الكثير من الناس كيفية استخدام هذه التكنولوجيا أكثر من ذي قبل ".

وبالنسبة إلى تريسي أتكينز ، مديرة شركة إحدي الشركات الكبري، فإن رموز QR لا تجعل الوصول إلى القوائم أسهل فحسب، بل تجعلها أكثر إغراءً أيضًا. من خلال إزالة النص غير الضروري من قائمة الإعلانات، يقول أتكينز "إننا لا نبدو وكأننا نبيع منزلًا في السوق وأكثر مما نقول لمنزل في السوق".

وأضاف اختصاصي التسويق في مدينة ملبورن "كل ما نستخدمه هو الصورة والعنوان ورمز الاستجابة السريعة ، وهذا يقودهم إلى فيديو حيث يمكنهم الحصول على مستوى أعمق من الفهم والمشاركة."