تقرير أوروبى: إنشاء مصر صندوق «الخسائر والأضرار» يعد إنجازًا هائلاً للبلدان النامية

قالت صحيفة "ميراج نيوز" الأسترالية، أن إنشاء مصر صندوق "الخسائر والأضرار" في قمة المناخ يعد إنجازًا هائلاً للبلدان النامية والمجتمعات الضعيف ظلوا يطالبون بالتمويل لمواجهة الآثار المدمرة لتغير المناخ لأكثر من 30 عامًا.

وقال لين مورجان، الرئيس التنفيذي لمنظمة أوكسفام أستراليا ، ردًا على البيان الختامي لمحادثات المناخ COP27 في شرم الشيخ، مصر، يجب تفعيل هذا الصندوق في أقرب وقت ممكن بمساهمات من البلدان الغنية ، بما في ذلك أستراليا، التي استفادت اقتصاديًا من اقتصاداتها كثيفة الكربون.

وذكر التقرير أنه في شرق أفريقيا، يعاني ما يقرب من 40 مليون شخص من الجوع الناجم عن المناخ، حيث تسببت الفيضانات الكارثية الأخيرة في باكستان في إلحاق أضرار وخسائر اقتصادية بأكثر من 30 مليار دولار وتركت 10 إلى 12٪ من أراضي البلاد مغمورة بالمياه ، مما أثر على أكثر من 33 مليون شخص.

وأضاف أن قائمة الظواهر المناخية المتطرفة والكوارث آخذة في الازدياد ، وكذلك الآثار المدمرة على المجتمعات.

وبينما نحيي إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء الفشل في الاتفاق على التخلص التدريجي المنصف والعاجل من جميع أنواع الوقود الأحفوري، مما يترك العالم على المسار الصحيح لارتفاع درجة حرارة كارثي يبلغ 2.8 درجة مئوية.

وتابع نحن لا نبتعد عن الوقود الأحفوري بالسرعة الكافية للحفاظ على الاحترار أقل من 1.5 درجة مئوية ، مما يؤدي إلى المزيد من الخسائر والأضرار والمعاناة.

وأكد أنه لا تزال الدول الغنية تفشل في تحقيق هدفها المتمثل في جمع 100 مليار دولار في تمويل المناخ سنويًا لمساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض على تقليل انبعاثاتها والتكيف مع المناخ المتغير. نحن بحاجة إلى خارطة طريق واضحة حول كيفية تحقيق 600 مليار دولار الموعودة بين عامي 2020 و 2025.