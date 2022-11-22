الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الثقافة

منها احتفالية بعميد الأدب العربى طه حسين.. أمسيات فنية وثقافية اليوم

دكتور طه حسين
دكتور طه حسين
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احتفالية كبرى للاحتفاء بعميد الأدب العربي، دكتور طه حسين، واحدة من فعاليات فنية وثقافية عدة تقام اليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر. 

زفي السادسة مساء، تحتضن قاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة بساحة دار الأوبرا المصرية، احتفالية كبرى بالدكتور طه حسين، والتي تنظمها لجنة الدراسات الأدبية واللغوية والنقدية بالمجلس.

ويشارك في الاحتفالية كل من: الناقدة دكتورة أماني فؤاد، أستاذ النقد والأدب العربي الحديث بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، دكتور محمود الضبع أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس.

يسبقها في الخامسة مساء اليوم أيضا، ندوة بعنوان “روايات اليافعين”، والتي تنظمها لجنة فنون الطفل بالمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك فيها كل من الكاتبة رانية حسين أمين، وكاتب الأطفال السيد أحمد زرد، وتدير اللقاء الكاتبة فاطمة المعدول.

وفي الثانية عشرة ظهرًا،  ندوة بعنوان “اقتصاديات التعليم في مصر الجديدة ــ الواقع والتحديات"، والتي تنظمها لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا بالمجلس الأعلي للثقافة. 

يدير الندوة الدكتور أحمد مجدي حجازى، ويشارك بها كل من: الدكتور معتز خورشيد - وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتورة ريهام محىي الدين - أستاذ علم النفس ورئيس قسم بحوث التعليم بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

هذا وتبث اللقاءات الثلاث عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بالفيس بوك.

ــ رحلة أبو الحسن الشاذلي في بيت السناري

وفي السادسة مساء، يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية، ندوة بعنوان “رحلة أبو الحسن الشاذلي”، تلقيها وتحاضر فيها الكاتبة الروائية دكتورة ريم بسيوني.

تتناول الندوة رحلة العالم أبي الحسن الشاذلي في الحياة، من حيث المنهج والصفات، فقد عرف عنه الفصاحة والعلم الواسع، وطريقته الخاصة في تربية النفس وتهذيبها، والترغيب في العلم والعمل.

ــ عرض ومناقشة الفيلم الأمريكى tik tik boom

وفي الخامسة مساء اليوم أيضا، تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة بمقرها الكائن بشارع العروبة، عرض للفيلم الأمريكي الطويل  tik tik boom، ويعقب العرض مناقشة وتعقيب علي الفيلم يقدمها الناقد السينمائي سامح توفيق.

وفيلم  tik tik boom، فيلم موسيقي غنائي استعراضي، من إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية للعام المنصرم 2021. وتبلغ مدة عرضه 115 دقيقة. والفيلم من إخراج لين مانويل ميراندا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما والسيرة الذاتية، يتناول العمل قصة “جون” في عيد ميلاده الثلاثين، حيث يتنقل الملحن المسرحي الواعد بين الحب والصداقة وضغوط الحياة كفنان في مدينة نيويورك.

ــ العنف ضد المرأة بمكتبة الإسكندرية

وفي الثانية عشرة ظهر اليوم، تنطلق بمكتبة الإسكندرية، فعاليات محاضرة “مواجهة العنف ضد المرأة من الناحية التشريعية والقانونية .. بين الواقع والمأمول”، ويقدم المحاضرة الدكتور تامر عبد الله العوا، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة الإسكندرية.

ــ Into the storm في قصر السينما

وضمن فعاليات نادي السينما العالمية، يعرض في الثامنة مساء، بقصر السينما التابع لهيئة قصور الثقافة بجاردن سيتي، الفيلم الروائي الطويل Into the storm، والفيلم إنتاج أمريكي للعام 2014، وتدور أحداثه في أجواء الكوارث والأعاصير، منخلال إحدي السفن التي تحاصرها عاصفة خلال إبحارها، ومقاومة أفرادها للحفاظ علي حياتهم والنجاة من الغرق والعاصفة.

وتبلغ مدة عرض الفيلم 89 دقيقة، ومن إخراج ستيفين كويل، ويعقب العرض مناقشة مع الحضور، حلو موضوع الفيلم وأحداثه، يعلق عليها ويديرها الناقد الفني دكتور نادر رفاعي.

ــ أمسية شعرية بمنتدى المستقبل

وفي السابعة مساء، تتجدد أمسيات منتدى المستقبل للفكر والإبداع، بمكتبة خالد محيي الدين، في حزب التجمع، بمقره بشارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب.

 ويشارك في الأمسية كل من الشعراء: أحمد المريخي، جمال القصاص، بهية طلب، حمدي عابدين، عاطف عبد العزيز، جورج ضرغام، منال محمد علي. يقدم الأمسية ويديرها الشاعر جمال القصاص.

احتفالية بعميد الأدب العربي دكتور طه حسين مكتبة الاسكندرية بيت السناري الأثري بالسيدة زينب مكتبة خالد محيي الدين

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