عضو فى الكونجرس يعلن اكتشاف أعمال عائلة بايدن فى 50 دولة

أعلن العضو في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري جيمس كومر عن تحديد 50 دولة كانت عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن تبحث عن إمكانيات لممارسة الأعمال فيها.

وكتب كومر، الذي يعتبر كبير الجمهوريين في لجنة المراقبة لمجلس النواب، على "تويتر" يوم الاثنين، أن "الديمقراطيين في لجنة المراقبة حددوا أكثر من 50 دولة، حاولت عائلة بايدن ممارسة الأعمال فيها".

وأضاف أن "الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف ما إذا كانت هناك أي تعاملات تسيء إلى سمعة بايدن".

وأكد أن "الجمهوريين سيكشفون الحقيقة".

يذكر أن كومر كان قد أعلن في نوفمبر الجاري أنه يعتزم إجراء التحقيق في ما إذا كانت لعائلة بايدن أعمال دولية، وما إذا كان ذلك يشكل خطرا على الأمن القومي.

ويهدف التحقيق إلى الكشف عن المخالفات وجرائم الفساد والاحتيال المحتملة أو المشاركة في تبييض الأموال من قبل أفراد عائلة جو بايدن.