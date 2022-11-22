بحضور لافروف.. اجتماع مهم لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى فى يريفان

يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء زيارة رسمية إلى أرمينيا ستستغرق يومين.

وسيشارك لافروف في اجتماع مشترك لمجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومجلس وزراء دفاع المنظمة وأمناء مجالس الأمن القومي للدول الأعضاء.

ومن المتوقع أن يبحث المشاركون في الاجتماع الأوضاع السياسية في المناطق ذات اهتمام منظمة معاهدة الأمن الجماعي ونشاط المنظمة ما بين الدورات.

وستبحث الأطراف حزمة كبيرة من القرارات التي تخص السياسة الخارجية والتعاون العسكري ومكافحة الإرهاب في إطار المنظمة التي تهدف إلى تعزيز وتطوير منظومة الأمن الجماعي.

وأكد المتحدث باسم المنظمة فلاديمير زين الدينوف، أنه من المقرر أن يتبنى الاجتماع عددا من البيانات السياسية المهمة، بما فيها بيان لوزراء خارجية دول المنظمة حول تعزيز الأمن الدولي والإقليمي والرقابة على الأسلحة ونزع السلاح وعدم الانتشار، إضافة إلى بيان أمناء مجالس الأمن القومي في الدول الأعضاء حول إدانة محاولات تمجيد النازية والنازية الجديدة والتطرف والتعصب القومي وكافة أشكال كراهية الغير.