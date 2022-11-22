الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الألمانية تعلق على سبب مخاطبة شولتس لبوتين بصيغة الجمع

شولتس وبوتين
شولتس وبوتين
ads

ذكر الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيستريت، أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، يخاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تواصلهما بصيغة الجمع.

وأكد هيبيستريت أن شولتس يخاطب بوتين "ليس بصيغة أنت، بل بصيغة أنتم".

وأضاف: "أعتقد أن هذا كان أسلوبا بلاغيا".

وأكد شولتس في وقت سابق أنه لم يسمح للمنتقدين بثنيه عن إجراء محادثات هاتفية مع بوتين لبحث الوضع في أوكرانيا.

وأشار إلى زيارته إلى روسيا في منتصف فبراير، وقال: "كنت في موسكو قبل وقت قصير من بدء الحرب، جلست إلى الطاولة التي يبلغ طولها سبعة أمتار وتحدثت مع بوتين. وأعتقد أنها كانت محادثة استمرت أربع ساعات، واعتبر أنها كانت محادثة هامة للغاية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

وصية «سيد كريم» التى نفذها السيسى

الأكثر قراءة

«الباز»: حفل افتتاح مونديال قطر خيب آمال الجميع عدا لقطة واحدة

القصة الكاملة لإصابة رامز جلال بالعمى أثناء تصوير برنامج مقالب

منها احتفالية بعميد الأدب العربى طه حسين.. أمسيات فنية وثقافية اليوم

«مسافر عبر الزمن» يتوقع كوارث قريبة فى الولايات المتحدة

الدفاع البيلاروسية تحظر تحليق المسيّرات في مناطق محددة

تقرير أوروبى: إنشاء مصر صندوق «الخسائر والأضرار» يعد إنجازًا هائلاً للبلدان النامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فيروز نجمة فى 87: الكشف عن فيديو نادر.. «مصر عادت شمسك الذهب»

منى رجب

مصر تنجح فى أكبر قمة لإنقاذ الكوكب

ماجد حبته

دعم فرانكفونى لقيس سعيد

عبدالوهاب داود

رؤية مختلفة حول صلاة مهرجان القاهرة

محمود عابدين

«مصر» باقية.. وجرذان المجارى الإعلامية المعادية إلى مزبلة التاريخ

لواء. محسن الفحام

نحن دولة تمتلك أدواتها

محمود خليل

«نائب» الصدفة

رشا عبدالمنعم

هل شاهدت فستان أمينة رزق عن قرب؟

صور

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية