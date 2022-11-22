الحكومة الألمانية تعلق على سبب مخاطبة شولتس لبوتين بصيغة الجمع

ذكر الممثل الرسمي لمجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيستريت، أن المستشار الألماني، أولاف شولتس، يخاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال تواصلهما بصيغة الجمع.

وأكد هيبيستريت أن شولتس يخاطب بوتين "ليس بصيغة أنت، بل بصيغة أنتم".

وأضاف: "أعتقد أن هذا كان أسلوبا بلاغيا".

وأكد شولتس في وقت سابق أنه لم يسمح للمنتقدين بثنيه عن إجراء محادثات هاتفية مع بوتين لبحث الوضع في أوكرانيا.

وأشار إلى زيارته إلى روسيا في منتصف فبراير، وقال: "كنت في موسكو قبل وقت قصير من بدء الحرب، جلست إلى الطاولة التي يبلغ طولها سبعة أمتار وتحدثت مع بوتين. وأعتقد أنها كانت محادثة استمرت أربع ساعات، واعتبر أنها كانت محادثة هامة للغاية".