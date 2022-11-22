الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الإيطالى يدعو لتعزيز المبادرات لتسوية الأزمة الأوكرانية

نائب رئيس مجلس الوزراء
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني
ads

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، ضرورة تعزيز كل مبادرة دبلوماسية لصالح التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية وتجنب التصعيد الخطير.


جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية ، بثته وكالة الأنباء الإيطالية (آكي)، خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيطالي تاياني ونظيره الصيني وانغ يي، حيث بحثا الملفات الرئيسية للسياسة الدولية.


وفيما يتعلق بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، أعرب تاياني عن الأمل في استئناف سريع لجميع قنوات الحوار، بما في ذلك المتعلقة بحقوق الإنسان.


كما أكد تاياني التزام بلاده بإعادة إطلاق الحوار الثنائي مع الصين وتعزيز العلاقات الاقتصادية في القطاعات الهامة بدءًا من الانتقال والكفاءة في مجال الطاقة، معربا عن الأمل في تسهيل وصول المنتجات الغذائية الإيطالية إلى السوق الصينية. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

وصية «سيد كريم» التى نفذها السيسى

الأكثر قراءة

«الباز»: حفل افتتاح مونديال قطر خيب آمال الجميع عدا لقطة واحدة

القصة الكاملة لإصابة رامز جلال بالعمى أثناء تصوير برنامج مقالب

منها احتفالية بعميد الأدب العربى طه حسين.. أمسيات فنية وثقافية اليوم

«مسافر عبر الزمن» يتوقع كوارث قريبة فى الولايات المتحدة

الدفاع البيلاروسية تحظر تحليق المسيّرات في مناطق محددة

تقرير أوروبى: إنشاء مصر صندوق «الخسائر والأضرار» يعد إنجازًا هائلاً للبلدان النامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فيروز نجمة فى 87: الكشف عن فيديو نادر.. «مصر عادت شمسك الذهب»

منى رجب

مصر تنجح فى أكبر قمة لإنقاذ الكوكب

ماجد حبته

دعم فرانكفونى لقيس سعيد

عبدالوهاب داود

رؤية مختلفة حول صلاة مهرجان القاهرة

محمود عابدين

«مصر» باقية.. وجرذان المجارى الإعلامية المعادية إلى مزبلة التاريخ

لواء. محسن الفحام

نحن دولة تمتلك أدواتها

محمود خليل

«نائب» الصدفة

رشا عبدالمنعم

هل شاهدت فستان أمينة رزق عن قرب؟

صور

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية