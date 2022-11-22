الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير الاتحاد الأوروبى يزور مدينة ميكولايف الأوكرانية

سفير الاتحاد الأوروبي
سفير الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا، ماتي ماسيكاس
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زار سفير الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا، ماتي ماسيكاس، مدينة ميكولايف الأوكرانية؛ لإجراء محادثات والوقوف على آخر تطورات الأوضاع هناك.


والتقى ماسيكاس - فور وصوله إلى ميكولايف - برئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في المدينة فيتالي كيم، وعمدة المدينة أولكسندر سينكيفيتش، وفقا لوكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.


ونشر سفير الاتحاد الأوروبي - في تغريدة على تويتر أيضا - مجموعة من الصور التي توثق زيارته إلى ميكولايف، واستقباله من قبل كيم وسينكيفيتش.
 

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال الأسبوع الماضي عقب القصف الروسي على أحد المباني السكانية في مدينة ميكولايف: "نحن لن نتخلى عن كفاحنا.. وسيتم محاسبة المحتلون عن كل جريمة ضد أوكرانيا والاوكرانيين".


وفي سياق ذي صلة، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن بلاده ستبدأ تشغيل المركز المخصص بتدريب القوات الأوكرانية في إسبانيا في نهاية شهر نوفمبر الجاري.


جاء ذلك في كلمة ألقاها سانشيز خلال الدورة السنوية الـ68 للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلنطي "ناتو" التي تنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.


وأضاف سانشيز أنه من المتوقع أن يبدأ العمل في مركز تدريب الجنود الأوكران بمدينة "توليدو" الإسبانية بحلول نهاية الشهر الجاري، لتبدأ مدريد بذلك المشاركة فعليا في مهمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بتدريب القوات الأوكرانية.

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