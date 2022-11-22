الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استطلاع: ارتفاع نسبة تأييد ديسانتس مقابل ترامب بـ11% للانتخابات التمهيدية

ترامب
ترامب
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أظهر استطلاع حديث للرأي أن رون ديسانتس أصبح -بعد فوزه في انتخابات حاكم ولاية فلوريدا- هو المرشح المتوقع لمواجهة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الداخلية بالحزب الجمهوري للمرشح لمنصب الرئيس بعد عامين.

 

وذكر استطلاع الرأي -الذي أجراه مركز "كابس-هاريس" ونشرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- أن وضع حاكم ولاية فلوريدا تحسن في مواجهة ترامب، ليحصل على 28 في المائة، بينما حصل ترامب على 46 في المائة، بنسبة انخفاض لترامب وصلت إلى 11 نقطة.


ويمثل الاستطلاع تحولاً جذرياً في القوة السياسية للرئيس السابق، في الوقت الذي يشرع في حملته الانتخابية الثالثة للوصول إلى البيت الأبيض.


وقال المدير المشارك لاستطلاع الرأي مارك بن: "شهراً بعد شهر، ارتفع مستوى تأييد ديسانتس، والآن هو يقترب كثيراً من ترامب، إذا ترشح كلاهما، فستكون منافسة شديداً، وقد يخسر ترامب".


وأعلن ترامب الأسبوع الماضي أنه سيسعى مرة أخرى للحصول على موافقة الحزب الجمهوري للترشح للرئاسة في عام 2024.


وبينما كان يأمل ترامب في إطلاق حملته من موقع قوة، جاء الإعلان في وقت يتساءل فيه عدد متزايد من الجمهوريين عن نفوذه في الحزب وما إذا كان المرشح المناسب لحمل شعار الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة.


ومنذ أكتوبر الماضي، انخفض تأييد ترامب بنسبة 5 نقاط مئوية.


ووجد استطلاع للرأي أجرته جامعة هارفارد أن 44 في المائة من الناخبين لديهم رأي إيجابي عن الرئيس السابق، في حين أن ما يقرب من النصف - 49 في المائة - ينظرون إليه بشكل سلبي.


ويمثل الاستطلاع الحديث تحولًا جذريًا في الموقف السياسي للرئيس السابق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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