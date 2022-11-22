الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يؤكد عزم بلاده على مواصلة مساعدة الدول التى تعانى من نقص الغذاء

بوتين
بوتين
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن روسيا ستستمر في دعم الدول التي تواجه عجز في الأغذية نتيجة السياسات المتهورة لدول الغرب.


وقال بوتين، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "نحن نساعد الدول التي تواجه نقص في الغذاء بسبب الاختلال الناتج عن السياسات غير المهنية وغير الحكيمة لبعض دول الغرب؛ وسنستمر في مساعدتها"، موضحًا أن بلاده تزود نفسها حاليا بأغلب السلع الغذائية الضرورية للحفاظ على استقرار الأمن الغذائي في البلاد.


وتابع الرئيس الروسي قائلا: "نحن ندعم الأمن الغذائي من خلال توفير أغلب السلع الرئيسية في الوقت الحاضر، مثل الحبوب والسكر والزيوت النباتية ومنتجات الأسماك والكثير من المكونات الأخرى".


وأضاف بوتين: "أود أن أسلط الضوء بشكل منفصل على نجاحات منتجي اللحوم في تحقيق تشبع السوق المحلي، وكذلك نجاح شركات تربية الحيوانات وتربية الدواجن لدينا في تصدير منتجاتها إلى أكثر من 110 دول".

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وائل لطفي

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