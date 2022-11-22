الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائب رئيس مجلس الأمن الروسى: العقوبات غير قادرة على عرقلتنا

نائب رئيس مجلس الأمن
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف "إن روسيا وكوبا تواجهان تيارا لا نهاية له من العقوبات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى غياب أي قيود يمكن أن توقف تطور البلدين.


وأكد مدفيديف خلال لقائه رئيس كوبا ميجيل دياز كانيل في موسكو، بحسب قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أهمية مواصلة تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين، لافتا إلى أنه من المخطط أن يلتقي ميجيل دياز كانيل أثناء زيارته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما سيجري محادثات مع البرلمان الروسي واتصالات مع الأحزاب الروسية.


وأوضح أنه لا توجد هناك عقوبات قادرة على تقييد تنمية كوبا وروسيا، مضيفا: "بالطبع سنواصل اتصالاتنا الجيدة، سنعزز العلاقات الاقتصادية والتعليمية وغيرها بين بلدينا.. وبطبيعة الحال، سنطور التعاون الحزبي بين الحزب الشيوعي الكوبي وحزب (روسيا الموحدة) الذي أترأسه الآن".

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