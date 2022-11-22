الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصرع 8 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة فى كولومبيا

تحطم طائرة
تحطم طائرة
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أعلنت السلطات الكولومبية، الإثنين، مصرع 8 أشخاص كانوا على متن طائرة صغيرة سقطت في مدينة ميديلين وسط البلاد.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤولي الطيران قولهم إن طائرة صغيرة تحطمت الإثنين في حي بمدينة ميديلين الكولومبية، ما أدى لمقتل 8 أشخاص كانوا على متنها.
وقال مسؤولو الطيران الكولومبي، في بيان، إن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها من مطار "أولايا هريرا".
وأضاف المسؤولون أن الضحايا هم 6 ركاب و اثنان من طاقم الطائرة، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان هناك أكثر من 8 أشخاص على متن الطائرة.
بدوره، قال رئيس بلدية ميديلين، دانييل كوينتيرو، في بيان إن الطائرة تعرضت لـ "عطل في المحرك" أثناء الإقلاع.
وأوضح كوينتيرو أن الحادثة تسببت بتدمير 7 منازل و تضرر 6 مبان أخرى. 

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