روسيا: لن نورد النفط إلى من سيفرضون سقفا على الأسعار

حذر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الإثنين، من أن بلاده لن تورد النفط والمشتقات النفطية إلى الدول التي ستعتمد سقفا على سعر النفط الروسي.

وقال نوفاك للصحفيين، اليوم، إن "روسيا تؤكد على صفتها كمورد طاقة موثوق به في السوق الدولية وعلى طبيعة علاقات السوق مع الشركاء. ولذلك نحن لا نخطط لتوريد النفط والمشتقات النفطية إلى الدول التي ستعتمد مبدأ سقف الأسعار".

وأشار إلى أن روسيا ستقوم بـ "تغيير أوجه التوريدات إلى الشركاء المتمسكين بمبادئ السوق أو تقليص الإنتاج"، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأضاف: "نعتقد أن تسييس الطاقة لن يؤدي إلا لنقص مواردها والمشاكل مع التزويد. ويعتبر سقف الأسعار تدخلا غير مسبوق في المبادئ التي تعمل بها السوق النفطية، ما سيؤدي إلى انخفاض الاستثمارات وانخفاض العرض للنفط وغيرها من السلع التي تطالها مثل هذه الآلية في المستقبل".

يشار أن دول مجموعة السبع اتفقت على تحديد سقف لأسعار النفط الروسي "بصورة عاجلة"، داعية "ائتلافا واسعا" من الدول إلى الانضمام لهذا الإجراء على خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا.