الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أحمد كريمة يكشف تفاصيل حكم الدين والشرع فى عدم طاعة الزوجة لزوجها (فيديو)

الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن، والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: "من نام ونسي صلاة لم يصليها، فليصلها متى ذكرها"، متابعا:"يصليها حال إقامته إتمامًا، فيصلي الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والعشاء أربع ركعات، اعتبارًا بمحل إقامته". 

وأوضح الدكتور أحمد كريمة، خلال لقائه ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، حكم الدين والشرع في عدم طاعة الزوجة لزوجها، قائلًا: "إن الطاعة مشتركة فيجب طاعة الزوجة لزوجها وأيضًا طاعة الزوج لزوجته، فهذه هي عدالة الإسلام".

وأشار أحمد كريمة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول، أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، فكان يخسف نعله ويحلب شاته، وكان في مهنة أهله، لافتًا إلى أن طاعة الزوجة لزوجها في حدود الأحكام الشرعية، وبالتالي إذا خرجت الأمور عن الآداب والأحكام الشرغية فلا يحب أن تطيعه.

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