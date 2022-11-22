الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير اقتصادى يوضح معنى مصطلح «تخضير الخطة الاستثمارية للدولة»

الدكتور محمد البهواشي
الدكتور محمد البهواشي
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أوضح الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، تفاصيل مصطلح "تخضير الخطة الاستثمارية للدولة"، قائلًا: "إن هناك خططا استباقية قامت بها الدولة المصرية، قبل قمة المناخ cop27، وقبل النتائج التي توصلنا إليها، كانت تسير الدولة المصرية ناحية الاقتصاد الأخضر بصفة عامة".

وأضاف البهواشي خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش والإعلامية ريهام السهلي، أن الدولة المصرية تعمل على استثمار كافة الموارد الاقتصادية استثمارها الأمثل للوصول إلى فكرة الاستدامة، وهو ما نشدو إليه.

وأوضح أن الاقتصاد الأخضر، يعمل على الحفاظ على الانبعاثات الكربونية، واستغلال الموارد، مثل موارد المياه، واستغلال كل ذرة وكل نقطة مياه، حيث عدم التخلص من مياه الصرف الذي كان يسبب عبئا بيئيا على الموازنة العامة، ومن ثم الانتقال الآمن والأمثل لمياه الصرف المعالجة والتي مكنت مصر من زيادة الرقغة الزراعية، باستخدام هذه المياه في تجربة تشيد بها الهيئات الأممية، حيث توجد محطات معالجة ثلاثية ومتفوقة جدًا والتي كان عليها عبء في فتح المجال للتنمية الزراعية.

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