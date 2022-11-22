الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سائق يطعن علاف بسبب ركنة سيارة بالإسماعيلية والأمن يتدخل

سكين
سكين
ads

نجحت  الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية  في القبض على المتهم بالاعتداء على تاجر " غلاف"، في  مشاجرة بسبب الخلاف على "ركنة سيارة" أمام محل بمنطقة المحطة الجديدة.

وكشف شهود العيان نشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات على عدم ركن سيارة أمام محل المجني عليه، انتهت بقيام الجني بطعنه بسلاح أبيض.

فيما أوضحت مصادر رسمية إصابة المجني عليه بجرح نافذ " حالته مستقرة".

والقي ضباط الشرطة القبض على سائق السيارة السوزوكي "مرتكب الواقعة"، وتحرر محضر بالواقعةن وباشرت النيابة العامة التحقيق.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن

رئيس التحرير

وائل لطفي

وصية «سيد كريم» التى نفذها السيسى

الأكثر قراءة

من القرآن الكريم والسنة النبوية.. أفضل الأدعية للتوفيق في الحياة

«الباز»: حفل افتتاح مونديال قطر خيب آمال الجميع عدا لقطة واحدة

محمد رمضان عن مسلسله الجديد: المنتج يتحمل مسئولية اختيار زينة

القصة الكاملة لإصابة رامز جلال بالعمى أثناء تصوير برنامج مقالب

روسيا: لن نورد النفط إلى من سيفرضون سقفا على الأسعار

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 22-11-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فيروز نجمة فى 87: الكشف عن فيديو نادر.. «مصر عادت شمسك الذهب»

منى رجب

مصر تنجح فى أكبر قمة لإنقاذ الكوكب

ماجد حبته

دعم فرانكفونى لقيس سعيد

عبدالوهاب داود

رؤية مختلفة حول صلاة مهرجان القاهرة

محمود عابدين

«مصر» باقية.. وجرذان المجارى الإعلامية المعادية إلى مزبلة التاريخ

لواء. محسن الفحام

نحن دولة تمتلك أدواتها

محمود خليل

«نائب» الصدفة

رشا عبدالمنعم

هل شاهدت فستان أمينة رزق عن قرب؟

صور

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية