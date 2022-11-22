سائق يطعن علاف بسبب ركنة سيارة بالإسماعيلية والأمن يتدخل

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية في القبض على المتهم بالاعتداء على تاجر " غلاف"، في مشاجرة بسبب الخلاف على "ركنة سيارة" أمام محل بمنطقة المحطة الجديدة.

وكشف شهود العيان نشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات على عدم ركن سيارة أمام محل المجني عليه، انتهت بقيام الجني بطعنه بسلاح أبيض.

فيما أوضحت مصادر رسمية إصابة المجني عليه بجرح نافذ " حالته مستقرة".

والقي ضباط الشرطة القبض على سائق السيارة السوزوكي "مرتكب الواقعة"، وتحرر محضر بالواقعةن وباشرت النيابة العامة التحقيق.