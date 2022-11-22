الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة 4 أشخاص كونوا عصابة لتهريب المهاجرين إلى إيطاليا

محكمة
محكمة
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أحالت النيابة العامة 4 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتكوين عصابة منظمة أُسست بغرض تهريب المهاجرين من مصر إلى إيطاليا.

وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أن المتهمين في عام 2021 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول هرّبوا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة ، من جمهورية مصر العربية إلى دولة ليبيا وصولًا  إلى دولة إيطاليا، بغرض الحصول على كسب مادي- مبالغ مالية- حال كونهم جماعة إجرامية منظمة.

وكانت تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني، ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم سالفي الذكر وتعريضهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

4 أشخاص عصابة تهريب المهاجرين إيطاليا الجنايات

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