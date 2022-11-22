الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أبرزها الأدوية والذرة.. «الإحصاء» يرصد أهم سلع قادت فاتورة الواردات لتراجع جديد

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
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رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أهم السلع التى انخفضت قيمة وارداتها شهريًا، لتقود القيمة الإجمالية للواردات إلى تراجع جديد بنسبة 3.2% لتسجل 7.51 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2022 مقابل 7.76 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

وبلغت قيمة الواردات من أدوية ومحضرات صيدلة 298.4 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 مقابل 381.5 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة انخفاض قدرها 21.8%.

كما انخفضت قيمة الواردات من مواد أولية من حديد او صلب لـ 291.4 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 مقابل 305.7 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.7%.

وانخفضت قيمة الواردات من ذرة لـ 208.7 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 مقابل 248.4 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة انخفاض قدرها 16%.

بلغت قيمة الواردات من فول صويا 164 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 مقابل 177.4 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة انخفاض قدرها 7.5%.

وسجلت قيمة الواردات من خشب ومصنوعاته 132.5 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 مقابل 158.5 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة انخفاض قدرها 16.4%.

وبلغت قيمة الواردات من نحاس ومصنوعاته 125.4 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 مقابل 169.1 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة انخفاض قدرها 25.8%.

كما بلغت قيمة الواردات من زيوت مكررة 94 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 مقابل 109.8 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة انخفاض قدرها 14.4%.

وتراجعت قيمة الواردات من خيوط من شعيرات والياف نباتية أو اصطناعية لـ 92 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2022 مقابل 107 مليون دولار خلال شهر أغسطس 2021 بنسبة انخفاض قدرها 14%.

الاحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واردات أدوية الواردات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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