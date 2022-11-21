الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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منسق «حياة كريمة» بدمياط: هدفنا توصيل جميع الخدمات للأسر الأكثر احتياجًا

حياة كريمة
حياة كريمة
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كشف معتصم بالله الجندي، منسق حياة كريمة في دمياط، آخر تطورات مبادرة "حياة كريمة" في دمياط، قائلًا: "هدفنا توصيل جميع الخدمات للأسر الأكثر احتياجًا".

آخر تطورات مبادرة “حياة كريمة” في دمياط 

أضاف معتصم بالله الجندي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أنه تم العمل أولاً على البنية التحتية في مركز كفر سعد، والذي يشمل 27 قرية و217 تابعا، كما تم العمل على إقامة مراكز خدمات، وكذلك إقامة جمعيات تضم 12 مركز خدمة، كما تمت إقامة جمعيات زراعية، وعيادة بيطرية مع مجمعات زراعية عبارة عن 12 مجمعًا زراعيًا، كما تم العمل على رفع كفاءة المدارس، كما تم إحلال وتجديد 19 مركزا لطب الأسرة.

المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 

أوضح "الجندي" أن دمياط تدخل في المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى حرصهم على جاهزية مراكز الصحة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

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