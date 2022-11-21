مصرع وإصابة 5 فتيات فى حادث سيارة بمدينة نصر

لقيت فتاة مصرعها بينما أصيبت شقيقتها و3 من صديقاتها إثر انقلاب سيارة أثناء عودتهن من حفل خطوبة صديقتهن، بطريق صلاح سالم بمدينة نصر.

كان قد تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بطريق صلاح سالم، تفيد اصطدام سيارة بسور كوبرى ووجود فتاة متوفية و4 مصابات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع الحادث، وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى وبداخلها عثر على جثة" ر" ، 22 سنة، خريجة سياحة وفنادق، كما تبين إصابة شقيقتها "روان س"25 سنة، بكسور مضاعفة بالحوض والقدمين، و"دنيا م"، مصابة بجروح فى العيون، 23 سنة، وأخرى تدعى دنيا، وفتاة خامسة تدعى "روان ه" مصابة كسور بالأيادى وتشوه بوجهها، تم نقلهم لمستشفى الدمرداش الجامعى لتلقى العلاج وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها.