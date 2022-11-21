«الجمارك» تُعلن آخر تطورات مبادرة السيارات المعفاة وقيمة تحويلات المصريين بالخارج

كشف الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أن عدد المصريين بالخارج الذين أنشأوا حسابات وسجلوا على منصة مبادرة السيارات المعفاة من الضرائب، وصل إلى 14400 مصريًا.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، خلال برنامج “حضرة المواطن”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن عدد من قاموا بعمل أوامر دفع 899 شخصًا، وسيقومون بتحويل المبالغ المقدرة بـ 14.5 مليون دولار، لافتًا إلى أنه وصل منهم بالفعل 604 ألف و200 دولار، والباقى جارى تحويله من المصريين بالخارج.

وأوضح أن المصريين بالخارج ممن تنطبق عليهم شروط المبادرة يقومون أولًا بعمل حساب على المنصة، ويقدم الأوراق اللازمة، ثم يقوم بعمل أمر دفع، ويحول الأموال.