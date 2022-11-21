«الصحة» تكشف سبب انتشار الفيروس المخلوي والفئات الأكثر عرضة للإصابة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الفيروس المخلوي متواجد منذ عام 1956 فى مصر ولكن هناك قلق بين المواطنين خاصة مع دخول فصل الشتاء نتيجة انشغال الناس بفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية والالتزام بها.

سبب عدم ظهور الفيروس خلال العامين الماضيين

وأضاف "عبدالغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "ETC" أنه عام 2019 كان لدينا نفس معدلات الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، بينما في عامى 2020 و2021 انخفضت نسب الإصابة بالفيروس المخلوي بشكل كبير ثم عادت العام الحالي بسبب التخلي عن الالتزام بالاجراءات الاحترازية التى كان الناس تلتزم بها طوال الاعوام الثلاثة الماضية.

وأوضح أن الفيروسات بشكل عام تنشط أكثر في الأجواء قليلة الرطوبة، بداية من فصل الخريف والشتاء أيضًا، والأغشية المخاطية التي تفرز المخاط الذي يساعد على حماية الأنف والفم يقل في الأجواء الجافة، مما يسهل انتشار الفيروسات وتسهيل اختراقها للجهاز التنفسي.

وأشار إلى أن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي تنتشر بشكل أكبر في فصلي الخريف والشتاء، موضحا أن الأطفال أقل من سنتين هم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي.