الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 22-11-2022

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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يبحث عن مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 22-11-2022 المعتمدة من هيئة المساحة المصرية الملايين من المواطنين الراغبين في ضبط مواعيد صلواتهم وفقًا لمحافظة إقامتهم، حيث تراعي الهيئة الدقة في بيانها الذي تصدره بشكل يومي والتي تقوم على حسابات فلكية دقيقة تجريها مجموعة من الخبراء المتخصصين باستخدام أحدث الأجهزة.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 

يستعرض موقع «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 22-11-2022 والتي تعتمدها وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان والإقامة في كافة مساجد الجمهورية وهي كالتالي:

موعد الصلاة في محافظة القاهرة

آذان الفجر الساعة 4:54 فجرًا.
آذان الظهر الساعة 11:41 ظهرًا.
آذان العصر الساعة 2:37 عصرًا.
آذان المغرب الساعة 4:56 مساءا.
آذان العشاء الساعة 6:18 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة أسيوط

آذان الفجر الساعة 4:53 فجرًا.
آذان الظهر الساعة 11:42 ظهرًا.
آذان العصر الساعة 2:43 عصرًا.
آذان المغرب الساعة 5:06 مساءا.
آذان العشاء الساعة 6:22 مساءا.

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موعد الصلاة في محافظة قنا

آذان الفجر الساعة 4:45 فجرًا.
آذان الظهر الساعة 11:35 ظهرًا.
آذان العصر الساعة 2:37 عصرًا.
آذان المغرب الساعة 4:58 مساءا.
آذان العشاء الساعة 6:16 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة كفرالشيخ

آذان الفجر الساعة 4:57 فجرًا.
آذان الظهر الساعة 11:42 ظهرًا.
آذان العصر الساعة 2:36 عصرًا.
آذان المغرب الساعة 4:56 مساءا.
آذان العشاء الساعة 6:18 مساءا.

موعد الصلاة في محافظة الإسماعيلية

آذان الفجر الساعة 4:51 فجرًا.
آذان الظهر الساعة 11:37 ظهرًا.
آذان العصر الساعة 2:32 عصرًا.
آذان المغرب الساعة 4:51 مساءا.
آذان العشاء الساعة 6:13 مساءا.

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مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 فى محافظات مصر

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موعد الصلاة في محافظة مرسى مطروح

آذان الفجر الساعة 5:12 فجرًا.
آذان الظهر الساعة 11:57 ظهرًا.
آذان العصر الساعة 2:50 عصرًا.
آذان المغرب الساعة 5:10 مساءا.
آذان العشاء الساعة 6:32 مساءا.
موعد الصلاة في محافظة بني سويف

آذان الفجر الساعة 4:54 فجرًا.
آذان الظهر الساعة 11:41 ظهرًا.
آذان العصر الساعة 2:39 عصرًا.
آذان المغرب الساعة 4:59 مساءا.
آذان العشاء الساعة 6:19 مساءا.

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