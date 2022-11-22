الثلاثاء 22 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 22-11-2022

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
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حدثت لوحات التعاملات المالية في البنوك سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 22-11-2022، حيث تشهد أسعار الصرف استقرار نوعي، وذلك منذ قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل عملات الدول الأجنبية والعربية، والذي صدر أواخر شهر أكتوبر الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 22-11-2022

استقرار في سعر صرف كافة العملات المالية للدول الأجنبية داخل البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وشركات القطاع، ويستعرض «الدستور» في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 22-11-2022 وهي كالتالي:

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 24.46 جنيه للشراء و 24.54 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار في بنك مصر في عمليات الشراء 24.42 جنيه وفي عمليات البيع 24.47 جنيه.

في البنك الأهلي المصري قدر الدولار بنحو 24.42 جنيه في عمليات الشراء و 24.47 جنيه في عمليات البيع.

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 21-11-2022

وصل سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس نحو 24.42 جنيه للشراء و 24.52 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي استقر الدولار عند 24.46 جنيه في عمليات الشراء و 24.52 جنيه في عمليات البيع.

وفي بنك القاهرة سجل الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 24.44 جنيه للشراء و 24.5 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية وصل الدولار إلى 24.45 جنيه للشراء و 24.52 جنيه للبيع.

في البنك العربي الإفريقي سجل الدولار نحو 24.44 جنيه للبيع و 24.51 جنيه للشراء.

العملات في البنك المركزي اليوم 22 /11 /2022

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 24.46 جنيه للشراء و 24.54 جنيه للبيع.
بلغ اليورو الأوروبي نحو 25.08 جنيه للشراء و 25.12 جنيه للبيع.

الجنيه الاسترليني سجل نحو 28.87 جنيه للشراء و 28.97 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 21-11-2022

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تحديث لحظى.. سعر الذهب اليوم فى مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء  


الريال السعودي بلغ سعره نحو 6.50 جنيه للشراء و 6.53 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 79.30 جنيه للشراء و 79.66 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي وصل سعره إلى 6.6921 جنيه للشراء و 6.68 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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