«الجفرى» عن كتاب «أسرار عميد دولة المداحين»: «نفحة من النفحات»

قال الداعية الحبيب علي الجفري إن كتاب «ياسين التهامى.. أسرار عميد دولة المداحين» للإعلامى الدكتور محمد الباز يعد نفحة من النفحات بحسب تعبير الدراويش.

وأضاف في كلمته خلال حفل توقيع ومناقشة الكتاب في مسرح وزارة الشباب والرياضة، أنه التقى أحد الشباب الملحدين قال له إنه يرجع لإيمانه فى الليلة اليتيمة لمولد سيدنا الحسين عندما يذهب للاستماع إلى الشيخ ياسين التهامى ومديحه بكلمات ابن الفارض.

بدأت، منذ قليل، فعاليات حفل توقيع ومناقشة كتاب «ياسين التهامى.. أسرار عميد دولة المداحين» للإعلامى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، فى مسرح وزارة الشباب والرياضة بالعجوزة، بحضور الشيخ ياسين التهامى.

وشهد الحفل حضور عدد من الإعلاميين منهم الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، وجمال الكشكى رئيس تحرير الأهرام العربى، والكاتب أيمن الحكيم، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب السابق، والداعية الحبيب علي الجفري، ونقيب الأشراف محمود الشريف، والدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس جامعة سوهاج، وآخرين.

يدير ندوة حفل التوقيع الإذاعى محمد عبدالعزيز رئيس إذاعة القاهرة.