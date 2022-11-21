على الجفرى: قرأت كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» فى ليلة واحدة

قال الداعية الحبيب علي الجفري، إنه انتهى من قراءة كتاب "ياسين التهامى.. أسرار عميد دولة المداحين" للإعلامي الدكتور محمد الباز فى ليلة واحدة.

وأضاف في كلمته خلال حفل توقيع ومناقشة الكتاب في مسرح وزارة الشباب والرياضة، أنه يؤكد ما ذكره الدكتور محمد الباز أنه يعتبر هذا الكتاب كتابه الأول رغم أنه سبقه ٦٩ كتابًا له.

وأشار الجفري إلى أنه حضر الحفل لتلقيه دعوة من الشيخ محمود التهامى، رغم أنه لا يخرج من ميدان سيدنا الحسين.

بدأت، منذ قليل، فعاليات حفل توقيع ومناقشة كتاب «ياسين التهامى.. أسرار عميد دولة المداحين» للإعلامى الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، فى مسرح وزارة الشباب والرياضة بالعجوزة، بحضور الشيخ ياسين التهامى.

وشهد الحفل حضور عدد من الإعلاميين منهم الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، وجمال الكشكى رئيس تحرير الأهرام العربى، والكاتب أيمن الحكيم، والدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب السابق، والداعية الحبيب علي الجفري، ونقيب الأشراف محمود الشريف، والدكتور أحمد سليمان نائب رئيس جامعة سوهاج، وآخرين.

يدير ندوة حفل التوقيع الإذاعى محمد عبدالعزيز رئيس إذاعة القاهرة.