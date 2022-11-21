الإثنين 21 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تكشف عن خدمات يقدمها صندوق التأمين لمربى الماشية

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، عن الخدمات التي يقدمها الصندوق لمربي الماشية.


كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، عن أن الصندوق يقوم بالتأمين على الحيوانات ضد المخاطر، لافتًا إلى أن عملية التأمين تتم عبر توجه صاحب الحيوان لأقرب وحدة بيطرية يطلب منها التأمين على الحيوان الخاصة به فتتم عملية التأمين خلال 24 ساعة. 

وكذا دفع قيمة الرسوم على التأمين على الحيوانات التي تقدر بـ1% من القيمة السوقية للحيوانات المحلية و2% للحيوانات المستوردة.

وأضاف التقرير أن الخدمات يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربين، أن المربي الذي يقوم بعملية التأمين على الحيوانات الخاصة به يحصل على عدد من الخدمات وهي  تقديم خدمة الرعاية الصحية للحيوانات المؤمن عليها مجانًا ويتحمل الصندوق مقابل هذه الخدمة بدلًا من المربى، وكذا صرف العلاج اللازم للحيوانات المؤمن عليها مجانًا من الوحدات البيطرية، على أن يتحمل الصندوق قيمة العلاج.

أضاف التقرير أن الصندوق  تعويض للمربي يصل لـ100% من قيمة الحيوان في حالة النفوق، كما تم تقديم عليقة متزنة للمربين من مصانع الأعلاف التي يملكها الصندوق. كما أن هناك تعاونًا بين وزارة الزراعة ووزارة التموين لتوفير النخالة للمستأمنين، بسعر مدعم من الوزارة والمطاحن وتختلف الكمية من مطحن للآخر، حيث إنه يتم تخصيص 4 كيلو نخالة للحيوان في اليوم. كذلك توفير النخالة المحسنة التي تم إعدادها عبر تركيبات منشطة للنمو تسهم في تسريع نمو الحيوان وزيادة معدل التمثيل الخاص به، بأسعار زهيدة.

يذكر أن صندوق التأمين على الثروة الحيوانية إحدى مؤسسات وزارة الزراعة، حيث تم إنشاؤه بقانون منذ عام 1959، كما أن الخدمات التي يقدمها الصندوق والتي ظهرت قوتها في الآونة الأخيرة، في ضوء إمكانية تعرض الحيوانات التي يملكها الأفراد أو موجودة في المزارع، للنفوق أو الذبح الاضطراري أو السرقة أو الحريق أو التعرض للأمراض الوبائية التي قد تنتقل عن طريق الهواء.

 

-الزراعة تعلن الخدمات التى يقدمها صندوق التأمين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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