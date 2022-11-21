الإثنين 21 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين..انفجار في مصنع للمواد الكيميائية بمقاطعة شانشي شمال البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وقع انفجار اليوم الاثنين في مصنع للمواد الكيميائية شمال الصين، بحسب ما أعلنت وسيلة إعلام رسمية لم تشر الى خسائر بشرية حتى الآن بل الى أضرار مادية في المباني المجاورة.

 

ووقع الحادث في تاييوان عاصمة مقاطعة شانشي، وفقا لما نقلت صحيفة داهيباو الإقليمية الرسمية عن السلطات.

 

وبحسب مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، اندلع حريق في الموقع الصناعي وتصاعدت سحابة من الدخان الرمادي الكثيف في السماء.

 

وأظهرت صور أخرى مساكن مدمرة وتناثر زجاج على الأرض، وأناسا مذعورين يهربون من مبان أو إطارات نوافذ سقطت أسفل المباني بسبب قوة الانفجار.

 

ونقلت الصحيفة عن السلطات على موقع ويبو الاجتماعي "تم إرسال فرق إلى مكان الحادث وإخماد الحريق ولم يعرف بعد عدد الضحايا".

 

وفقا للسكان ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الانفجار وقع قرابة الساعة 17,25 (09,25 ت غ) وأصيب اشخاص بتناثر الزجاج.

 

وكتبت صحيفة داهيباو أن المصنع المعروف بجيانغيانغ قد تعرض لانفجار في شهر سبتمبر 2021.

 

تقع حوادث صناعية بانتظام في الصين غالبا بسبب عدم الامتثال لقواعد السلامة.

 

ففي 17 يونيو أسفر انفجار بمصنع كيماويات بمدينة "لانتشو" بمقاطعة "قانسو" شمال غربي البلاد.، عن فقدان 6 أشخاص على الأقل، واصابة 8 آخرين، وفقا لوسائل إعلام محلية آنذاك.

 

وفي شهر مارس 2019  تسبب انفجار مصنع كيميائي في مدينة يانتشنغ الواقعة على بعد 260 كيلومترًا شمال شنغهاي في مقتل 78 شخصًا وتدمير منازل على عدة كيلومترات.

 

لكن أحد أخطر الحوادث الصناعية هو الذي وقع في عام 2015 في تيانجين (شمال). فقد أدى انفجار ضخم في مستودع للمواد الكيميائية إلى مقتل ما لا يقل عن 165 شخصًا في هذه المدينة الساحلية الكبيرة الواقعة على بعد 120 كيلومترًا جنوب شرق بكين.

 

انفجار مصنع للمواد الكيميائية الصين مقاطعة شانسي حريق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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