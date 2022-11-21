رمضان 2023| «يضم 60 فنانا».. الإعلان عن التفاصيل الكاملة لـ«سره الباتع»

يواصل المخرج خالد يوسف تصوير مشاهد مسلسله التلفزيوني الجديد الذي يحمل اسم “سره الباتع” والذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الفن من مصر والوطن العربي والمقرر عرضه خلال موسم مسلسلات شهر رمضان المقبل 2023.

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قصة وأحداث مسلسل سره الباتع

مسلسل “سره الباتع” دراما عصریة تاریخیة أحداثها تدور ما بين زمني العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في عام ١٧٩٨، وهي قصة تاريخية مستوحاة من قصة للأديب الكبير الراحل يوسف ادريس التي تحمل نفس الاسم ومعالجة درامية وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف.

أبطال وصناع مسلسل سره الباتع

مسلسل “سره الباتع” من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي للإنتاج الفني لمنتجها تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي .

ويضم مسلسل سره الباتع في بطولته أكثر من ستين نجم ونجمة وهم كل من: “أحمد فهمي - أحمد السعدني -حنان مطاوع- ريم مصطفي- حسين فهمي-عمروعبدالجليل - بيومي فؤاد - صلاح عبدالله- أحمد وفيق -هالة صدقي - نجلاء بدر- منه فضالي احمد عبد العزيز - محمود قابيل - عايدة رياض - خالد سرحان - علاء حسني - ناهد رشدي - ايمن عزب -ايمن الشيوي- مفيد عاشور -مجدي فكري محمد الصاوي -ميسرة صبري عبد المنعم - عمر زهران”.

ومن النجوم العرب كل من: “شمس الكويتية - التونسية رانيا التومي - السوري نضال نجم”، والوجوه الشابة كل من: “خالد انور -هدي الاتربي -ميدو عادل-الحان المهدي-اسلام حافظ - رشا بن معاوية شريف حافظ - تسنيم هاني ميدو ماهر -الفت عمر مصطفي درويش -سلمي جلال عمرو موسي - المطرب مالك ”.

كما يضم مسلسل سره الباتع عدد من ضيوف الشرف وهم كل من: “كريم فهمي- أحمد صفوت- أشرف زكي - شريف الدسوقي - الشاعر هشام الجخ - الشاعر جمال بخيت - الشاعر ابراهيم عبد الفتاح - الإعلامية بثينة كامل - المحامي طارق العوضي”.

ويشارك في السيناريو والحوار كل من خالد كساب ومصطفي إبراهيم وتصوير أحمد يوسف واشراف فني وديكور باسل حسام وموسيقي راجح داوود، وأعمال جرافيك ( اروما ) تامر مرتضي ومنتج فني تامر فتحي واحمد فرغلي وتصميم ملابس مونيا فتح الباب ومدير انتاج مصطفي نعيم ومخرج منفذ حسام سليمان.