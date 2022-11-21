جامعة مطروح تُطلق قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي قرية القصر (صور)

تابع الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الإثنين، فعاليات القافلتين التمريضية والبيطرية الموجهة لمنطقة القصر بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب.

وأكد الدكتور مصطفى النجار، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم القوافل التي تخدم إقليم مطروح ككل، انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع المحلي، وخدمة المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة، مضيفًا أن تلك القوافل تساهم في تدريب الطلاب وإكسابهم المهارات والخبرات العملية المختلفة، والتي تساهم في تأهيلهم للعمل الميداني بعد التخرج.

وتوجهت القافلة التمريضية للوحدة الصحية بالقصر، حيث تم تقديم خدمات صحية مثل قياس السكر والحرارة لعدد 50 حالة، وقياس وزن وطول ومحيط الرأس والصدر والحرارة لعدد 35 حالة من الأطفال، بالإضافة للإسعافات الأولية، والتعريف بكيفية فحص الثدي للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، والعناية بالقدم السكري، والإجراءات الاحترازية ضد فيرس كورونا، والمساعدة في الأعمال الصيدلية وصرف الأدوية، كما تم صرف ٨٥ روشتة.

كما نظمت كلية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح قافلة مجانية، تم خلالها الكشف البيطري على ٢٣٦ حالة، تشمل ١٦٠حالة طفيليات داخلية وخارجية في أغنام، ٥٠ حالة نقص تغذية وضعف عام في أغنام، ٢٠ حالة ضعف عام وهزال في دواجن، حالة خراج غنم، حالتين إجهاض وسونار لماعز، حالة جرب أغنام، حالة ورم دموي وارتشاح سوائل في الأنسجة.

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