الإثنين 21 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة مطروح تُطلق قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي قرية القصر (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث
ads

تابع الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الإثنين، فعاليات القافلتين التمريضية والبيطرية الموجهة لمنطقة القصر بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب.

وأكد الدكتور مصطفى النجار، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم القوافل التي تخدم إقليم مطروح ككل، انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع المحلي، وخدمة المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة، مضيفًا أن تلك القوافل تساهم في تدريب الطلاب وإكسابهم المهارات والخبرات العملية المختلفة، والتي تساهم في تأهيلهم للعمل الميداني بعد التخرج.

IMG-20221121-WA0083

وتوجهت القافلة التمريضية للوحدة الصحية بالقصر، حيث تم تقديم خدمات صحية مثل قياس السكر والحرارة لعدد 50 حالة، وقياس وزن وطول ومحيط الرأس والصدر والحرارة لعدد 35 حالة من الأطفال، بالإضافة للإسعافات الأولية، والتعريف بكيفية فحص الثدي للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، والعناية بالقدم السكري، والإجراءات الاحترازية ضد فيرس كورونا، والمساعدة في الأعمال الصيدلية وصرف الأدوية، كما تم صرف ٨٥ روشتة.

IMG-20221121-WA0082

كما نظمت كلية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح قافلة مجانية، تم خلالها الكشف البيطري على ٢٣٦ حالة، تشمل ١٦٠حالة طفيليات داخلية وخارجية في أغنام، ٥٠ حالة نقص تغذية وضعف عام في أغنام، ٢٠ حالة ضعف عام وهزال في دواجن، حالة خراج غنم، حالتين إجهاض وسونار لماعز، حالة جرب أغنام، حالة ورم دموي وارتشاح سوائل في الأنسجة.

IMG-20221121-WA0083
IMG-20221121-WA0083
IMG-20221121-WA0082
IMG-20221121-WA0082
IMG-20221121-WA0081
IMG-20221121-WA0081
IMG-20221121-WA0080
IMG-20221121-WA0080
IMG-20221121-WA0079
IMG-20221121-WA0079
IMG-20221121-WA0078
IMG-20221121-WA0078
المهارات والخبرات العملية المجتمع المحلى تقديم خدمات صحية جامعة مطروح رئيس جامعة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

وصية «سيد كريم» التى نفذها السيسى

الأكثر قراءة

«الباز»: حفل افتتاح مونديال قطر خيب آمال الجميع عدا لقطة واحدة

القصة الكاملة لإصابة رامز جلال بالعمى أثناء تصوير برنامج مقالب

أول قرار للنيابة العامة فى واقعة تعدى شاب على والدتِه بفاقوس

طلاق نسرين طافش بعد 5 أشهر من زواجها

وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الدواء.. غدًا

الصين..انفجار في مصنع للمواد الكيميائية بمقاطعة شانشي شمال البلاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تنجح فى أكبر قمة لإنقاذ الكوكب

ماجد حبته

دعم فرانكفونى لقيس سعيد

عبدالوهاب داود

رؤية مختلفة حول صلاة مهرجان القاهرة

محمود عابدين

«مصر» باقية.. وجرذان المجارى الإعلامية المعادية إلى مزبلة التاريخ

لواء. محسن الفحام

نحن دولة تمتلك أدواتها

محمود خليل

«نائب» الصدفة

رشا عبدالمنعم

هل شاهدت فستان أمينة رزق عن قرب؟

محمد العسيري

وماذا بعد مؤتمر المناخ؟

صور

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشكيل الحكومة.. هل يمنح نتنياهو حقيبة الدفاع لـ"سموتريتش"؟

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية