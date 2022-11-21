«استوكهولم للبيئة»: قمة المناخ فى شرم الشيخ قدمت إنجازًا تأجل 30 عامًا

قال ريتشارد ج. كلاين، باحث أول في معهد استوكهولم للبيئة، إن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المنعقد في شرم الشيخ تمكن من إنجاز قرار إنشاء صندوق مخصص لتقديم الدعم المالي لضحايا تأثيرات المناخ.



وطالب ريتشارد بضرورة الإلحاح الذي انبثق عن العلم المقدم في تقرير التقييم السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ IPCC، بالمطالبة بتخفيض استخدام الوقود الأحفوري، لافتًا إلى أن مؤتمر شرم الشيخ تجاوز التوقعات: فقد انتهى بقرار إنشاء صندوق مخصص "للاستجابة للخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار السلبية لتغير المناخ".

يأتي القرار بعد 30 عامًا من دعوة الدول الجزرية الصغيرة لأول مرة إلى التمويل لتمكين سكانها من التعافي من تأثيرات المناخ، لا سيما في ضوء مساهمتها الضئيلة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.



تقول زوها شاو، عالم مشارك في معهد استوكهولم للبيئة: "يمثل إنشاء الصندوق انتصارًا للفئات الضعيفة والمهمشة بشكل خاص الذين فقدوا منازلهم وسبل عيشهم بسبب التأثيرات المناخية وتركوا دون دعم كافٍ".



وتابعت: «بشكل عام، تعطي نتيجة الخسائر والأضرار الأمل للبلدان والمجتمعات من جنوب الكرة الأرضية التي جاءت إلى COP27 بصوت قوي وموحد بشأن الحاجة إلى صندوق الخسائر والأضرار ورفضت التنازل عن مطلبها"، تضيف زوها شاو».



ومع ذلك، لا تزال هناك قضايا مهمة تحتاج إلى حل، بما في ذلك الأسئلة المتعلقة بالدول التي ستكون مسئولة عن الدفع في الصندوق، والبلدان التي ستكون مؤهلة لتلقي التمويل منه، ومن المتوقع أن يتم تشغيل الصندوق في مؤتمر المناخ في العام القادم COP28.



وانتقد مايكل لازاروس مدير مركز معهد استوكهولم للبيئة في الولايات المتحدة SEI US ومؤلف تقرير فجوة الإنتاج تكرار الدعوة إلى الإلغاء التدريجي لـ"طاقة الفحم بلا هوادة"، والتخلص التدريجي من الإعانات "غير الفعالة" التي كانت قائمة بالفعل في نهاية الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف العام الماضي.



يقول لازاروس: "العلم واضح: يجب أن يبدأ النفط والغاز العالمي وكذلك استخدام الفحم وإنتاجه في الانخفاض على الفور وبشكل حاد ليكون متسقًا مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية".

كما أظهر تقرير فجوة الإنتاج، توجه حكومات العالم لإنتاج أكثر من ضعف كمية الوقود الأحفوري في عام 2030 مما سيكون متسقًا مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، يجب على صانعي السياسات اتخاذ خطوات فورية لمواءمة سياسات الطاقة الخاصة بهم مع الطموحات المناخية، والتقليل من إنتاج واستخدام جميع أنواع الوقود الأحفوري.



تفاؤل في التمويل

دخلت الأطراف في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف بثقة بشأن تمويل المناخ عند مستوى منخفض ولم تحرز سوى تقدم طفيف نحو حل الخلافات الأساسية حول حجم التمويل، وقضايا الشفافية والمساءلة، واستمرار الحواجز التي تحول للوصول لتلك الأهداف.



تقول كاثرين براون: "أحد الاستثناءات المهمة هو الإعلان عن صفقة جديدة بين إندونيسيا ومجموعة من البلدان الغنية على غرار الشراكة الانتقالية للطاقة العادلة أو اتفاقية JETP بين نفس البلدان وجنوب إفريقيا، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر المناخ العام الماضي COP 26.

ستمكّن الصفقة البالغة 20 مليار دولار إندونيسيا من دفع ذروة انبعاثاتها إلى الأمام بسبع سنوات، حتى عام 2030، ويمكن أن تكون نموذجًا لدعم تحولات الطاقة في الاقتصادات الناشئة، ويضيف براون: "مع وجود المزيد من هذه الاتفاقيات قيد الإعداد، على سبيل المثال مع السنغال وفيتنام، نحتاج إلى مزيد من الشفافية والتحديد حول التفاصيل الرئيسية مثل الجداول الزمنية ونسب التمويل بين القطاعين العام والخاص وأحكام الأسهم".



والأهم من ذلك، أشار قرار التغطية إلى أن تقديم التمويل اللازم سيتطلب "تحولًا في النظام المالي''، مما يعكس ما يسمى بأجندة بريدجتاون من دعوة رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي إلى إصلاح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف.

"السؤال في المستقبل هو ما إذا كانت بنوك التنمية متعددة الأطراف ستأخذ هذه الدعوات للإصلاح على محمل الجد، وهذه مساحة يجب مراقبتها".



مؤتمر الأطراف للتكيف COP

مؤتمر هذا العام أطلق عليه اسم "مؤتمر الأطراف للتكيف" للتركيز المتوقع على احتياجات البلدان المعرضة للمناخ على وجه الخصوص للتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، ولم ينتج مؤتمر الأطراف السابع والعشرون إلى استحقاق هذه التسمية.



قبل يوم واحد فقط من الموعد المقرر لانتهاء المؤتمر COP27 ، كان مشروع القرار يهدف إلى إعادة تأكيد التكيف باعتباره التحدي العالمي الذي أعلنته اتفاقية باريس، بالإضافة إلى الاعتراف بالحاجة إلى استجابة عالمية منسقة.

كان من شأن هذا النوع من النص أن ينصف العلوم التي تم جمعها في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الصادر في فبراير، حيث يوضح كيف أن تأثيرات المناخ ومخاطره معقدة بشكل متزايد ويصعب إدارتها، ويسلط الضوء على الحاجة إلى بناء مرونة نظامية لمخاطر المناخ المركبة والمتتالية والعابرة للحدود.



لكن أيًا من هذا لم يدخل في القرار بشأن الهدف العالمي بشأن التكيف أو قرار التغطية، والذي يحث الحكومات على "اعتماد نهج تحولي" لتعزيز التكيف مع المناخ ولكنه لا يحتوي على رؤية أو تفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك، كما يقول زميل الأبحاث الأول ريتشارد كلاين.