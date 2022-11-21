الإثنين 21 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميا.. الإماراتي محمد عبدالله حكما لمباراة اسبانيا و كوستاريكا بكأس العالم

محمد عبدالله
محمد عبدالله
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، حكام مباريات اليوم الرابع من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس العالم، قطر 2022.

وانطلقت بطولة كأس العالم، قطر 2022، أمس الأحد بإقامة مباراة قطر والإكوادور والتي انتهت بفوز الإكوادور بهدفين دون رد.

ويلتقي منتخب إسبانيا نظيره الكوستاريكي، يوم الأربعاء 23 نوفمبر الجاري في السادسة مساءً.

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم إدارة المباراة تحكيميًا للإماراتي محمد عبدالله، ويعاونه مواطنيه محمد الحمدي، وحسن المحري، فيما يتولى ما نينج مسئولية الحكم الرابع.

بينما يدير عبدالله الماري غرفة تقنية الفيديو، ويعاونه محمد بن جاهاري، ويتولى برونو بيريس مسئولية تقنية التسلل  في غرفة الفار، ويعاونه توماس كوياتكوسكي.

ويقع المنتخب الإسباني في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات كوستاريكا وألمانيا واليابان.


مواعيد مباريات إسبانيا في كأس العالم 2022 
 

الجولة الأولى: إسبانيا ضد كوستاريكا 23 نوفمبر الساعة السادسة مساء

الجولة الثانية: إسبانيا ضد ألمانيا 27 نوفمبر الساعة التاسعة مساء

الجولة الثالثة: إسبانيا ضد اليابان 1 ديسمبر الساعة التاسعة مساء

رئيس التحرير

وائل لطفي

البعد الثقافى لتجربة مصر فى التنمية

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