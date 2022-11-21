أمير قطر لـ الرئيس السيسى: كنت ضيفًا عزيزًا علينا

أعرب أمير دولة قطر، الأمير تميم بن حمد، عن خالص الامتنان والتقدير لحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل افتتاح كأس العالم.

وقال أمير قطر إن الرئيس السيسي كان ضيفًا عزيزًا على الدوحة، مشيرًا إلى أن زيارته من شأنها ترسيخ قوة العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، خاصةً مع التطور الإيجابي الذي تشهده على جميع الأصعدة خلال الفترة الأخيرة.

اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي وأمير قطر

وأجرى الرئيس السيسي صباح اليوم وقبل مغادرته مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة، اتصالًا هاتفيًا مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.