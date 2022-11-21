الإثنين 21 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس يسيم شمامسة جدد بكنيسة أم المخلص ببردنوها

باسيليوس فوزي
باسيليوس فوزي
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ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس  صلاة القداس الإلهي، بكنيسة أم المخلص، ببردنوها، احتفالًا بسيامة عدد من شمامسة الرعية.

جاء ذلك بمشاركة الأب أيوب يوسف، راعي الكنيسة، حيث أعطى كلمة العظة حول "أنواع البشر في سماعهم لكلمة الله"، ثم منح راعي الإيبارشية درجتي المرتل، والقارئ للشمامسة المحتفى بهم. وفي نهاية الذبيحة الإلهية، قام الأنبا باسيليوس بتوزيع الهدايا التذكارية على الشمامسة المرتسمين.
هذا وذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس أيضًا، قداس النذور الدائمة للأخت كرستينا هبة يسوع، من راهبات أخوات يسوع الصغيرات، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بطوه.

شارك في الاحتفال الأب داود رياض، والأب شنودة يواقيم، راعيا الكنيسة، والأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من كهنة الإيبارشية، كما شاركت أيضًا  الأخت هالة، منسقة الشرق الأوسط، والمغرب العربي، والأخت الصغيرة سلوى يسوع، الرئيسة الإقليمية لراهبات أخوات يسوع الصغيرات بمصر، بالإضافة إلى أعضاء الرهبنة، من الأخوات الراهبات، والرهبانيات النسائية المختلفة.

وأعطى كلمة العظة بعنوان "اتحبني". وعقب الكلمة الروحية، أقيمت مراسم النذور الدائمة للأخت الراهبة المحتفى بها.

كما ترأس سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، صلاة القداس الإلهي لكشافة أبوالهول القديس كيرلس، كما شارك في مراسم تسليم وتسلم قادة المجموعة.

وفي كلمة العظة، التي أعطاها سيادة المطران خلال القداس الإلهي، أكد أن يسوع هو فرحنا الدائم، هو الحي الثابت معنا كل يوم في حياتنا، مشيرًا إلى أهمية القوة في الخدمة، والعطاء، والمحبة.

أقيم الاحتفال بكنيسة القديس كيرلس، بمصر الجديدة، بمشاركة الأب الإيكونوموس رفيق جريش، راعي الكنيسة، والقائد أنطوان موصلي، القائد العام لكشافة ومرشدات أبوالهول، بالإضافة إلى قادة مجموعة أبوالهول الكشفية المختلفة.

وتضمن اليوم مراسم تسليم وتسلم القيادة من القائد جوزيف فايق إلى القائدة كرستين نخله، كما تم تجديد الوعد الكشفي لجميع أفراد المجموعة.

تضمن اليوم أيضًا كلمة سيادة المطران جان ماري، وكلمة الأب رفيق جريش، وكلمة القائدة الجديدة كرستين نخله، التي أعلنت القادة المساعدين لها وهما القادة إيما جريش، والقائد مينا جورج، بالإضافة إلى كلمة القائد السابق جوزيف فايق. وأهدت المجموعة الكشفية هدية تذكارية لسيادة المطران، والإيكونوموس رفيق جريش.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البعد الثقافى لتجربة مصر فى التنمية

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