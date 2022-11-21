رشا جمال: الفيروس المخلوى لا يتطلب إغلاق المدارس وأعراضه بسيطة

قالت الدكتور رشا جمال، مدير مستشفى أبوالريش، إن الفيروس المخلوي يصيب الأطفال في عمر العامين، ولا يوجد أي خطورة منه على الإطلاق تتطلب إغلاق أو وقف الدراسة.

وأضافت “جمال” خلال مؤتمر صحفي أن سبب تراجع الإصابات بالفيروس المخلوي في فترة كورونا الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

وكان قد أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الأعراض التنفسية للفيروس المخلوي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، الكحة، البلغم، سيلان الأنف، فقدان في الشهية.

وأوضح أن الفيروس الغدي أو المخلوي مثل الإنفلونزا قد يكون أصلهم حيوانيا أو تحورا من شخص لآخر، وتكون أعراضهم نفس أعراض الإنفلونزا وعلاجهم أيضا، مشيرا إلى أن طرق الوقائية ضد الفيروسات التنفسي تتمثل في الغسيل المستمر للأيدي، وعدم تقبيل الأطفال في مثل هذه الأوقات، والتنظيف المستمر للأسطخ، و في حالة صعوبة التنفس أو زرقان الجلد يجب التوجه إلى المستشفى، وأغلب الإصابات تكون بين الأطفال الذين سنهم عامان، ويفضل عدم ذهاب الأطفال للمدرسة في حالة إصابتهم لأن الفيروس ينتقل من خلال النفس، ورفع المناعة للوقاية من الفيروسات التنفسية، وكثرة السوائل والأغذية التي ترفع المناعة، وتناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي "البرتقال والليمون"، والتغذية والتهوية الجيدة، وعدم التعرض للبرد بشكل مباشر.