الإثنين 21 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنظيم 3 قوافل طبية استهدفت الكشف على 250 مريضا بالغربية

قوافل طبية
قوافل طبية
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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، تنظيم 3 قوافل طبية استهدفت الكشف الطبي على 250 مريضا ضمن المرضى غير القادرين، بالإضافة إلى تنظيم 4 معارض ملابس جديدة، وذلك فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وأكد أحمد حمدي عبد المتجلي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بأنه تم استهداف 250 مريضا بقرية كوم عبود مركز بسيون، وقرية بلشاى مركز كفرالزيات، وقرية كفر سبطاس مركز طنطا، حيث تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا، وذلك بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا.

وأضاف، أحمد حمدي عبد المتجلي، مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أنه أيضا تم تنظيم 4 معارض لتوزيع الملابس الجديدة، حيث استهدفت الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بقرى العتوة القبلية والعتوة البحرية والنمكية بمركز قطور، وقرية كفر حجازى مركز المحلة الكبرى، لافتا أن تنظيم معارض الملابس الجديدة يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

تنظيم حماية قوافل طبية استهدفت الكشف الطبي ملابس مريض بمحافظة

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وائل لطفي

البعد الثقافى لتجربة مصر فى التنمية

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