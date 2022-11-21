الإثنين 21 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إنجازات الرئيس.. إنشاء 2808 وحدات سكنية فى دار مصر بمدينة الشروق

دار مصر
دار مصر
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شهدت محافظات الجمهورية، مجهودات كبيرة من الدولة المصرية لإنشاء مشروعات الإسكان للشباب، إلى جانب توفير سكن بديل لسكان المناطق العشوائية التي تم تصنيفها ضمن المناطق الخطرة والمهددة بالانهيار.

وشهدت مدينة الشروق بالقاهرة؛ إنشاء ٢٨٠٨ وحدات سكنية لخدمة ١٤٫٠٤٠ ألف نسمة، ويهدف الإسكان المتوسط لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، ذوي الدخول المتوسطة بتوفير وحدات كاملة التشطيب، وتتميز بنموذج معماري مميز.

ويتميز الإسكان المتوسط بدار مصر في مدينة الشروق، بمساحات كبيرة من المسطحات الخضراء لتوفير الخصوصية لكل مرحلة.

وتواصل الدولة المصرية مشروعاتها القومية، حيث أحدثت طفرة خلال السنوات الماضية، في كافة القطاعات، حيث جرى إنشاء الكثير من المصانع لتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب شبكة الطرق العملاقة التي جرى تدشينها وما زالت الجهود قائمة لإضافة المزيد، بالإضافة إلى مشروع القطار الكهربائي، والمجهودات في القطاع الصحي، واستصلاح الأراضي، ومبادرة حياة كريمة التي تستهدف المواطن المصري في الريف.

الإسكان المتوسط الإكتفاء الذاتي الجمهور الدولة المصرية القطار الكهربائي القطاع الصحي الشروق

رئيس التحرير

وائل لطفي

البعد الثقافى لتجربة مصر فى التنمية

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