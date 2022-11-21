الإثنين 21 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف»: 100 ألف جنيه للمحفظ المثالي لعام 2022

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نتيجة المسابقة بفوز الشيخ الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ بجائزة المحفظ المثالي لهذا العام وقدرها مائة ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم وإكرام حفظته، ومن خلال مسابقة المحفظ المثالي لهذا العام 2022.

في سياق أخر، أعرب الدكتور أحمد معبد عن شكره لوزير الأوقاف على هذه الخطوة التكاملية، حيث كانت مهمة المساجد منذ البعثة هي تبليغ كلام الله (عز وجل)، وتولى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بيان كلام الله سبحانه، ووزارة الأوقاف لها رسالة عريقة في خدمة كتاب الله (عز وجل) من خلال بيوت الله، فهي ترعى مسابقة عالمية في حفظ القرآن الكريم وتجويده كل عام، والآن وبهذه الخطوة المباركة أصبحت ترعى رسالة القرآن الكريم وترعى سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وأوضح أن وزارة الأوقاف أول جهة رسمية أخرجت قراءة صوتية للقرآن عام 1961م، ومنذ ذلك الحين وهي تقوم على رعاية القرآن الكريم حفظًا وترتيلًا ودراسة وقراءة، وها هي اليوم تكمل رسالة المسجد الحقيقية رعاية القرآن الكريم ورعاية السنة المحمدية، وبها أصبحت بيوت الله كاملة الرسالة، متمنيًا أن تستمر هذه الخطوة في إقراء سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ويسمعها كل من أحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، سائلًا الله سبحانه أن يجزي خير الجزاء من فكر بهذا ومن ساهم في أقامته، مثمنًا جهود كل القائمين عليها.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله مديرية أوقاف كفر الشيخ خدمة القرآن الكريم إكرام حفظته

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وائل لطفي

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