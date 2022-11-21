صحة المواطن فى عهد الرئيس.. إنشاء 5 وحدات بقنا بتكلفة 13.9 مليون جنيه

شهد القطاع الطبي في مصر؛ اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الثماني الماضية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي تعليماته بتطويره وتوفير الخدمات العلاجية بشكل يليق بالمواطن، إلى جانب المبادرات التي أطلقها الرئيس في السنوات الماضية، في القطاع الطبي، على رأسها مبادرة 100 مليون صحة، والقضاء على قوائم الانتظار، وعلاج فيروس سي.

وفي الشق الإنشائي بالقطاع الصحي، جرى إنشاء وحدات صحية بمحافظة قنا، حيث تم إنشاء 5 وحدات صحية بتكلفة إنشائية قدرها ١٣,٩ مليون جنيه.

وتقدم هذه الوحدات خدمات طبية متميزة من تطعيمات وطب أسرة وصيدلية ومتابعة للحمل وإسعافات أولية، ويبلغ عدد المواطنين المستفيدين من تلك الخدمات ١٠٠ ألف نسمة.

وتأتي هذه الإنشاءات ضمن مشاريع الدولة، أبرزها مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل ثلاث سنوات، وقدمت الكثير من الخدمات للمواطنين في الريف المصري، إلى جانب الندوات التثقيفية لرفع مستوى الوعي.