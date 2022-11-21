الإثنين 21 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل «عرض الغردقة الجوى»

القوات المسلحة تنظم
القوات المسلحة تنظم مؤتمر صحفى
ads

فى إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة فى تنظيم الفعاليات الكبرى، نظمت القوات الجوية مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تنفيذ عرض الغردقة الجوى (HURGHADA AIR SHOW 2022)، المقرر تنفيذه فى نهاية الشهر الجارى بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة بمشاركة فريق الألعاب الجوية المصرى "النجوم الفضية" وفريق الألعاب الجوية البريطاني "السهام الحمراء".

وألقى المقدم طيار محمد رفعت، من فريق الألعاب الجوية المصرى، كلمة أشار فيها إلى أهمية العرض الذى يسهم فى تنشيط حركة السياحة بواحدة من أجمل المدن الساحلية المصرية التى تتمتع بإطلالة ساحرة وبجمال طقسها المعتدل بمختلف فصول العام، معربًا عن تقديره لفريق الألعاب الجوية البريطانى الذى يتمتع بسمعة راقية خلال مشاركاته بمختلف العروض.

فيما أعرب العقيد مارك باينون، الملحق العسكرى البريطانى بمصر، فى كلمته عن سعادته بالمشاركة، موجهًا الشكر للقوات الجوية المصرية على توجيهها الدعوة لمشاركة الفريق البريطانى بالعرض، مؤكدًا أن العرض يعد بمثابة فرصة هامة لتعزيز علاقات القوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الجوية المصرية.

يأتى ذلك امتدادًا للنجاح المبهر الذى تم تحقيقه بالعرض الجوي بمنطقة الأهرامات، ولاقى تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا وإشادة كل متابعيه على مستوى العالم.

لا يتوفر وصف.

رئيس التحرير

وائل لطفي

البعد الثقافى لتجربة مصر فى التنمية

الأكثر قراءة

«الباز»: حفل افتتاح مونديال قطر خيب آمال الجميع عدا لقطة واحدة

القصة الكاملة لإصابة رامز جلال بالعمى أثناء تصوير برنامج مقالب

«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو فتاة الشرقية

وزير الصحة: أى طفل تظهر عليه أعراض الفيروس المخلوى لا يذهب إلى المدرسة

وجّه الرئيس بعودته إلى الخرطوم فى طائرة خاصة.. من هو محمد عثمان الميرغنى؟

في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يهنئ أمير قطر بنجاح حفل افتتاح كأس العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

نحن دولة تمتلك أدواتها

محمود خليل

«نائب» الصدفة

رشا عبدالمنعم

هل شاهدت فستان أمينة رزق عن قرب؟

محمد العسيري

وماذا بعد مؤتمر المناخ؟

ماجد حبته

انتصار كبير للبشرية.. وتاريخى لقمة شرم الشيخ

القس. رفعت فكرى

القمص صموئيل البحيرى ومفاتيح السماء!!

محمد عبدالعزيز

حدث على مدار أسبوعين

د.كريمة الحفناوى

خطاب الرئيس مادورو

صور

فى عيد ميلاده.. لحظات خالدة من حياة الرئيس السيسى

هنا العلمين

ندوة لبلبة فى مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية أريئيل".. ما التحديات التى تفرضها أمام الحكومة الإسرئيلية الجديدة؟

ليبرمان: نتنياهو سيعلن عن إقامة علاقات دبلوماسية مع السعودية

أربعة قتلى من الجنود السوريين جراء العدوان الاسرائيلي