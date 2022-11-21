هاني الناظر يكشف أعراض وطرق الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أعراض وطرق الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي بين الأطفال والكبار.

وأكد استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، خلال حواره على قناة TEN، أن ميزة هذا الفيروس أنه لا يستغرق الكثير من الوقت حتى يتم الشفاء منه، ولكن عيبه هو أنه سريع الانتشار، لأنه ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي، حيث الفيروس يتنشر في الوقت الحالي من كل عام، وتكون سريعة الانتشار بسبب انتقاله عن طريق الجهاز التنفسي لتقارب الطلاب بجوار بعضهم لبعض كما يحدث في المدارس.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

ونوه إلى أن الفيروس يصيب الجهاز التنفسي، ومن أعراض الفيروس حدوث ارتفاع في درجة الحرارة وسعال شديد لدى الأطفال، ويكون هناك تورم في الغدد الليمفاوية، وتكسير في الجسد وغير قادر علي الحركة، متابعا أن فيروسات الجهاز التنفسي أعرضها الي حد ما متشابه، ولكنه يمتاز أنه لا يستغرق الكثير من الوقت حتى يتم الشفاء منه، ولكنه سريع الانتشار لأنه ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي، عند الحديث أو إطعام المصاب مع المعافي بالقرب من بعضهم البعض.

وشدد على أولياء الأمور أن الفترة الحالية يجب على الجميع التمسك بالكمامة سواء الأطفال والكبار للحماية من العديد من الأمراض الفيروسية والبكتيرية والفطرية وغيرها، محذرا من تناول المضادات الحيوية كحل سريع عند الإصابة بهذا الفيروس، هو فقط يحتاج المريض إلى راحة والرعاية وعدم ارسال أبنائهم إلى المدرسة حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم، والكبار لا يذهبون الي العمل حتى الشفاء.